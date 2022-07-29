余正煌「秀證據」反擊林智堅：你討論政治 我是學術問題

新黨28日舉行記者會，指出新竹市長林智堅台大國發所的碩士論文，與碩士生余正煌的論文大量雷同，台大國發所前副教授杜震華說，依照經驗判斷，林智堅的論文是拿原來的電子檔修改而成。（記者林澔一／攝影）

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議延燒，林團隊昨強調林智堅論文為原創，余正煌昨委由律師反擊，「你討論政治問題，我是學術問題，你應該到台大跟我討論論文，而不是透過放話方式，真金不怕火煉」。

余正煌的委任律師曾威凱直接拿出兩份論文反擊指出，關鍵段落文字完全雷同，余論文還註明出處，批林智堅就算不是抄襲余正煌，也是抄襲其他學者。律師指出，或許林的說法在政治上是原創，但在學術上不是原創，這件事情對台灣學術界是很大汙辱。

余正煌委任律師張祐齊轉述余的說法，短時間完成論文，可能寫得不好、不完美，但不能說其抄襲，找裡面瑕疵沒有意義，「重點是不是你自己寫的」，余也喊話林，「你要選舉我沒有要選舉，你討論政治問題，我是學術問題，你應該到台大跟我討論論文，而不是透過放話方式，真金不怕火煉」。

余正煌的委任律師曾威凱曾是太陽花、反服貿運動的律師團成員，也是時代力量地方黨部主委，曾威凱昨被詢問，是否會擔心身分被綠營攻擊？曾回應，從接受委任到現在都是執行律師業務，討論的也是學術倫理，不是討論黨派紛爭，如果林智堅執著想要用黨派操弄，就是刻意模糊焦點。林沒有引註、余有引註論文內容，這一點藍跟綠寫起來會有不同嗎？