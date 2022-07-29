論文再爆爭議 英文版作者無林智堅

林智堅「論文門」爭議不斷。（本報資料照片）

林智堅的論文再爆新爭議，台北市議員王鴻薇接獲檢舉，指中華大學在查察過程中，發現被林智堅拿來作為自己中華大碩士論文並非抄襲依據的2008年4月的研討會論文，也出現雙包。同年10月，該篇論文在一場北京 舉辦的研討會發表，只是從中文改成英文，而作者群並無林智堅。

中華大學相關人士表示，這到底是學者抄林智堅論文做二次發表，或第一篇研討會論文裡，林智堅也只是「被夾帶當共同作者的研究生」，還有待後續釐清。

2008年10月，國際電機電子工程師學會在北京舉辦服務運營與物流和信息學國際會議，同年4月和林智堅聯名發表研討會論文的竹科計畫主持人之一、中華大學副教授王明郎也以「Applying TCSI model to evaluate the stakeholder's satisfaction nearby Hsinchu Science Industrial Park」為題發表英文論文。

該論文題目翻譯成中文是「應用TCSI模型評估新竹科學工業園區附近利害關係人滿意度」，與2008年4月研討會論文、4月竹科報告、7月林智堅碩士論文高度雷同。這篇在北京發表的研討會論文共三名作者，其中一人是王明郎，另兩人為汪姓、鍾姓的非中華大學研究生；林智堅和其論文指導教授賀力行未列名其中。

經比對，在北京發表的論文，和林智堅與王明郎、賀力行聯名在中華大學研討會發表的完全相同，只是把論文「中翻英」，論文的圖表內容一樣，順序相同，所有結論數字也完全一致。

王鴻薇表示，比對2008年四月林智堅掛名的期刊論文和同年11月投稿IEEE的英文版論文，除語文不一樣，其他幾乎一樣；最神奇的是結論，雖然「公式一樣但是數字不一樣」，可是得出來的結論卻一樣。

王鴻薇表示，同樣的論文變成英文之後，三名共同作者只剩王明郎一人，林智堅聲稱共同寫作，為何只是「中翻英」，就整個被除名？

王鴻薇表示，從竹科標案期末報告到2008年4月論文，再到IEEE的英文版論文，只有王明郎一直有掛名，其他共同作者換來換去，中華大學標下竹科標案，根本是「一魚三吃」，再由林智堅變成碩士論文的「一魚四吃」，中華大學以一個標案，至目前已生出三份論文、一份報告，這是學界的「常態」嗎？