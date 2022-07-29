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新聞評論／余正煌面對 林智堅閃躲 論文門曲直立見

聯合報社論
余正煌委由律師大動作反擊。（記者季相儒／攝影）
余正煌委由律師大動作反擊。（記者季相儒／攝影）

余正煌何許人也？他不過是調查局一名調查員，因碩士論文和新竹市前市長林智堅論文雷同度甚高，被捲進抄襲風波，又因人微官卑被迫噤聲匿跡。但低調不代表自甘被踐踏，余正煌近日出席了台大「學術倫理審定委員會」，逐一回應就論文疑點，會後並發表聲明稱自己「未有任何抄襲」。相形之下，林智堅頻頻開記者會抨擊台大，卻拒絕出席學倫會；兩相對照，誰是抄襲者已呼之欲出。

余正煌和林智堅論文近期經藍綠陣營不同人士多次檢視，雷同度高達六到八成，顯示兩人中必有一人抄襲，許多部分甚至是直接複製、貼上。余正煌的論文早林智堅一年完成，若要說先完成的人抄襲後完成者，除非有「穿越時空」的本事，否則極不可能。正因如此，林智堅自知若出席學倫會直球對決，恐勝算不高；故認為這場抄襲戰只能在「場外」格鬥，用「政治」門道技壓「學術」，以便保有不承認台大審查結果的空間。

當年同時指導兩人論文的國安局長陳明通，日前發表四千字的長文，宣稱余正煌與林智堅兩人「都沒有抄襲動機」。其間原因很清楚，陳明通知道自己不能誣指余正煌抄襲。但他卻說，兩人論文中有關「三腳督」的研究，林智堅是「原創者」；其理由，不過是林智堅擁有其參選的民調資料罷了。隨後，林智堅開記者會，出示他當年和陳明通的通訊紀錄；令人訝異的是，陳明通的信件竟不是直接寄給林智堅，而是寄至市長辦公室副主任楊玲宜信箱。試想，教授與自己的學生就論文溝通意見，竟要經對方屬下代轉，這樣的師生關係豈非太傾斜、太奇怪了？

同樣讓人意外的是，陳明通在信中對林智堅姿態之低，到了難以想像的地步。陳明通除主動幫林智堅修改、增補論文及研究計畫內容，在回信附檔中，還寫出「請查收」字樣，彷彿其地位低於林智堅。回溯時光，林智堅就讀台大國發所時已是新竹市長，而陳明通則是國發所所長。若是討論論文，兩人應執師生之禮，何以竟變質成官場儀節？蔡總統執政幾年，竟把這種「為官為大」的文化帶進校園和社會，這是可怕的倒退。

事實上，過去三周余正煌被迫消音，正是這種官場文化「上欺下」的展現。民進黨要力挺它提名的候選人，所以林智堅的抄襲行為可以被原諒，真相也必須被完全遮蓋。為此，余正煌的聲音不能被聽見，他的人格則可以被毀滅；誰教他只是一個調查局九品芝麻官，而抄襲者卻是有「小英男孩」之稱的政治金童。同樣扭曲的是，曾爭取參選桃園市長未遂的綠委鄭運鵬，卻奉派擔任林智堅的辯護者；此人雖只是台大學士，但談起論文顯然比林智堅思路清晰，卻是「限當配角」。民進黨識人選材，到底標準何在？

林智堅和其律師日前出招，以立場偏頗為由，要求台大學倫會召集人蘇宏達迴避；但經過所有委員投票表決，駁回了這項要求。林智堅陣營揚言，將提起覆決，以堅守「程序正義」。諷刺的是，在抄襲事件上，企圖破壞「程序正義」的正是林智堅本人。林智堅和陳明通如果真的那麼理直氣壯，就應該出席台大學倫會，把事情交代個清楚，以還原真相。但他們捨此而不為，不斷在會外放話扭曲事實，甚至恫嚇威脅當事人及審查委員，其目的，就是要阻止人們發現真相。

無論如何，余正煌無畏打壓站出來為自己發聲，對照林智堅躲在黨的保護傘下遮羞，在清明的民眾眼裡看來，正邪曲直已相當清楚了！

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