新聞眼／換堅兩個為難 民進黨舉步維艱
民進黨桃園市長參選人林智堅深陷雙論文抄襲爭議及新竹球場出包案，最近風暴愈演愈烈。雖然林智堅連日強調自己才是原創者，但在另一位當事人余正煌提出證據反擊後，輿論幾乎一面倒，案情發展讓民進黨始料未及。目前民進黨高層檯面上力保林智堅，現況卻是走一步算一步。
雖然民進黨對於「換堅」說法極力駁斥，但耳語在黨內蔓延卻是不爭的事實。最近民進黨氣氛非常詭譎，對於林智堅議題，高層與基層態度截然不同，民代及公職猶如驚弓之鳥，對外多半避而不談，但黨中央高層卻不斷信心喊話，一律回覆「沒問題」，甚至拍胸脯自稱民調領先，要大家不必擔心。
林智堅原本是政治金童，接連爭議卻讓他長期建立的「人設」徹底崩毀。雖然黨內公開力挺者少之又少，「換堅」傳言又揮之不去，但黨高層的盤算卻異常樂觀，負責桃園的操盤者多半認為，目前距離投票日還有一段時間，只要努力扭轉林智堅的形象，選民就會忘了這些紛擾。
至於為什麼「換堅」已經在民進黨內成為熱烈討論話題，黨高層卻始終不動如山？最主要有兩個為難。首先，林智堅才正式提名一個月，好不容易營造了大場面讓林智堅出場，極力讓空降合理化，若現在就換人，會傷害死忠支持者的感情；但另一方面，林智堅的論文抄襲及球場風暴持續延燒，短期內看不到盡頭，民進黨也憂心不換人會得罪中間選民，尤其是政黨認同不深的年輕選票。
過去國民黨「換柱」事件引發的骨牌效應，讓藍綠兩黨都記憶猶新；現在民進黨面臨換將，一樣不敢貿然下決定，進退都害怕失足。林智堅辭職參選桃園市長，背棄對新竹市民的承諾，本來就是一場政治豪賭，但林智堅既然是高層指定的接班人，現在也只能硬挺下去，繼續「全黨救一人」。
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