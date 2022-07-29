新聞眼／換堅兩個為難 民進黨舉步維艱

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案延燒。（本報資料照片）

民進黨 桃園市長參選人林智堅深陷雙論文抄襲爭議及新竹球場出包案，最近風暴 愈演愈烈。雖然林智堅連日強調自己才是原創者，但在另一位當事人余正煌提出證據反擊後，輿論幾乎一面倒，案情發展讓民進黨始料未及。目前民進黨高層檯面上力保林智堅，現況卻是走一步算一步。

雖然民進黨對於「換堅」說法極力駁斥，但耳語在黨內蔓延卻是不爭的事實。最近民進黨氣氛非常詭譎，對於林智堅議題，高層與基層態度截然不同，民代及公職猶如驚弓之鳥，對外多半避而不談，但黨中央高層卻不斷信心喊話，一律回覆「沒問題」，甚至拍胸脯自稱民調領先，要大家不必擔心。

林智堅原本是政治金童，接連爭議卻讓他長期建立的「人設」徹底崩毀。雖然黨內公開力挺者少之又少，「換堅」傳言又揮之不去，但黨高層的盤算卻異常樂觀，負責桃園的操盤者多半認為，目前距離投票日還有一段時間，只要努力扭轉林智堅的形象，選民就會忘了這些紛擾。

至於為什麼「換堅」已經在民進黨內成為熱烈討論話題，黨高層卻始終不動如山？最主要有兩個為難。首先，林智堅才正式提名 一個月，好不容易營造了大場面讓林智堅出場，極力讓空降合理化，若現在就換人，會傷害死忠支持者的感情；但另一方面，林智堅的論文抄襲及球場風暴持續延燒，短期內看不到盡頭，民進黨也憂心不換人會得罪中間選民，尤其是政黨認同不深的年輕選票。

過去國民黨「換柱」事件引發的骨牌效應，讓藍綠兩黨都記憶猶新；現在民進黨面臨換將，一樣不敢貿然下決定，進退都害怕失足。林智堅辭職參選桃園市長，背棄對新竹市民的承諾，本來就是一場政治豪賭，但林智堅既然是高層指定的接班人，現在也只能硬挺下去，繼續「全黨救一人」。