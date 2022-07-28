蘇煥智宣布參選台北市長：民進黨把台灣善良誠實都毀了

蘇煥智表示，民進黨已沈淪，把台灣善良誠實都毀了。(記者蔡晉宇／攝影)

前台南縣長、台灣維新召集人蘇煥智今天正式宣布參選台北市長，並提出五大政見。蘇煥智表示，民進黨已經沈淪了，不僅提名 抄襲者參選、舉黨硬拗，還公然沒收黨內初選，把台灣的善良、誠實都摧毀了，對這樣民主運動的收割者，要在今年選戰，用選票宣告，台灣拒絕沈淪、向上提升，從台北市開始。

蘇煥智五大政策包括落實0到6歲小孩國家養，成為全國示範；台北居住正義五大對策；中正紀念堂應該超越歷史結合週邊的文化展館，轉型成為台灣的電影創作園區；落實雙層治理模式等。

蘇煥智指出，自己稱得上是「老北飄」，現在台北的房價已高不可攀，連自己的教授、前大法官朋友在台北市都買不起房，許多人被迫遷離台北市，遑論年輕朋友們。蘇說，公家土地，特別是國防部 非軍用土地，不應該帶頭炒作土地，這些土地應該優先做社會住宅，若當選台北市長，會讓台北市的國有土地、特別是國防部非軍用土地，能夠做社會住宅來照顧已結婚有小孩的青年朋友。

蘇煥智表示，台北人才濟濟，創意無限、資金豐沛，要成為一個創新的國際城市並不困難，要成為台灣文藝振興的火車頭，需要的市長不用智商157，而是一個願意傾聽的市長；更不要一個動不動就要打壓不同意見的政府，例如衛福部前部長陳時中 要將詹長權、蘇偉碩移送法辦，或者當郭台銘要捐BNT疫苗時，執政黨還處處刁難。

蘇煥智指出，希望自己的參選，能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，讓台灣的青年困境，少子化的國安危機得到各主要政黨及社會各界的的重視，共同為下一代而努力，並重新召喚台灣民主運動的初心，滙集改革的能量，共同邁向提升，深化民主改革的台灣維新運動，回歸人民優先，清廉、勤政、愛鄉土的基本精神。