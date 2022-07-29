黑白集／沒共識的九二共識 只剩憑弔

「九二共識」30年了！北京 日前突然舉辦了紀念座談會；但老兩岸都知道，當年兩岸香港會談已是秋末，藉函電達成共識已到初冬。現在盛暑三伏天正熱得難受，時候未到就忙著紀念，似透著一股詭譎！

或許不是詭譎，而是滄桑！在海峽這頭，「九二共識」已被貶為衰神，連國民黨都不認它了。黨主席跑到美國，說它是「沒共識的共識」，公開給北京難堪。在這種光景下紀念，更像是祭亡與憑弔！

汪洋在紀念會上闡述對台方針，陳明「九二共識」就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」。最要緊的是，他表明，解決台灣問題的第一選擇，是以「和平方式」實現統一。這應讓一票台獨旗手安心不少！

但話不能只聽一半。第一選擇是和平方式，沒講的第二、第三選擇是啥？汪洋說，30年前「兩岸中國人」選擇以對話代替對抗，於是達成了「九二共識」。邏輯反推一下：30年後，當台灣已沒半個中國人，又鎮日搞對抗，是否只剩戰爭一途？

「夏祭九二共識」之所以詭譎，在於美中矛盾升到歷史高點之際，它更像和平的最後通牒。台灣要明白，幸好人家還撐著這共識；但任令波洛西 等政客把訪台當秀場，「第一選擇」很可能瞬間作廢。當解放軍 機飛到頭上時，「九二共識」就真的走入歷史，只能替它招魂了！