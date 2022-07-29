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新竹球場傷球員 藍市長參選人林耕仁促市府國賠

台灣新聞組／新竹29日電
國民黨新竹市長參選人、市議員林耕仁先前市政考察新竹棒球場。(圖：林耕仁提供)
國民黨新竹市長參選人、市議員林耕仁先前市政考察新竹棒球場。(圖：林耕仁提供)

新竹棒球場22日啟用後爆發安全爭議，中職富邦悍將外野手林哲瑄因撲接導致左肩關節唇破裂，昨天確定開刀治療，新竹市府改善小組昨首度到場會勘，拍板四大改善方向；國民黨新竹市長參選人林耕仁則成立律師團，將協助球團向市府提出國賠；市府昨表示，尚未接獲國賠申請資料。

民眾黨新竹市長參選人高虹安說，原本在她和許多人的努力下，已經成功為新竹棒球場爭取到明年WBC世界棒球經典賽台灣官辦熱身賽第一優先評估場地，但因為新竹棒球場的慘況，讓一切蒙上重大陰影，如果改善不及，舉辦順位可能被其他城市取代。

新竹市府25日宣布成立「棒球場場地改善小組」，代理市長陳章賢為召集人；陳章賢說，預計每周舉行一次改善小組會議、每天開施工檢討會議，「在棒球場改善好前，絕不會辦任何一場比賽」。

一行人昨現勘約兩個多小時，針對內外野草皮、紅土、牛棚、打擊視覺區等問題逐一紀錄，接著舉行首次小組工作會議，拍板四大改善方向，包括打擊視覺區拉高擴大並加深顏色、草皮平整度調整與補水養護、外野牛棚雨遮設置、施作永久固定式轉播平台。

林耕仁指出，沒有驗收就開幕，任何人都無法接受，但「落跑二人組」林智堅、沈慧虹至今仍不願為了下命令而負起責任。味全龍隊也有3位選手因此受傷，林耕仁也委請律師張耀宇組成法律團隊，發函富邦悍將、味全龍球團，主動協助受傷選手爭取權益，向市府申請國賠。

國民黨新竹市議員參選人何志勇也質疑，民進黨桃園市長參選人林智堅說要負責，若受傷球員林哲瑄趕不上明年的經典賽，林智堅要怎麼負責？民進黨新竹市長參選人沈慧虹團隊在開幕當天現場發競選扇子，用這樣態度打造的棒球場當然問題重重。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，棒球場是OT營運，但新竹市政府為配合前市長林智堅選舉造勢，沒有完成驗收就開賽，等於草菅「1萬多位進場民眾」人命。而林在臉書聲稱等開幕賽完成再驗收，就是林的「犯罪自白書」。她呼籲監察院與新竹地檢署調查追究責任。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，新竹棒球場的問題都在林智堅任期和督導期間內，林的責任不可免。

林哲瑄在新竹球場「驚天一撲」造成左肩關節唇破裂，決定動刀。富邦總教練丘昌榮表示，醫生保守評估林哲瑄在動刀後8個月可以開始恢復訓練，昨天已將他降下二軍，「目前希望他先把後續治療先做好。」

富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹球場飛撲接球，結果左肩挫傷，球季可能因此報銷。(圖：...
富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹球場飛撲接球，結果左肩挫傷，球季可能因此報銷。(圖：富邦悍將隊提供)

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