新聞評論／余正煌三點聲明 沒有說明清楚的三件事

資深媒體人黃揚明台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛曝光余正煌聲明，余強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。(影片節圖)

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒快1個月，關鍵的調查員余正煌今天才發出181字簡短聲明，強調「本人論文未有任何抄襲情事」，但三點聲明恐難杜外界悠悠之口。

余正煌三點聲明如下：

一、本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲情事，並已將相關事證交予台灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。

二、有關本案法律事項均委任律師張祐齊、曾威凱處理，本人不再對外做任何回應。

三、外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。

不過，余正煌雖堅稱清白無抄襲，至少三件事尚未說明清楚：

一、余正煌否認恩師說法？

媒體報導，林智堅遭控台大國發所碩士論文涉嫌抄襲後，指導教授陳明通第一時間即私訊民進黨前立委郭正亮解釋說明，稱「是余正煌拿林智堅的資料寫論文」，當時余因碩論計畫不理想，陳除了建議余換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西，包括前面幾章、尤其是研究設計給余參考，只是因余先畢業，林比較晚畢業，才讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，「其實過程是林智堅的論文比較有原創性」。

余正煌自稱「未有任何抄襲情事」，對於陳明通所稱，是「余正煌拿林智堅的資料寫論文」、「林智堅的論文比較有原創性」，余正煌該如何解釋？且論文中不僅許多內容相似，連錯字「籃球」寫成「藍球」都錯的一模一樣，在余正煌今天的聲明都沒看到具體說明，如果不是抄襲醜聞，又該如何解釋？

二、余正煌為何不出面澄清？

余正煌發一紙聲明，相關事證交給台大，表示法律事項均委任律師，本人不再對外做任何回應。外界可以理解，余的用意是尊重台大學術倫理審定委員會調查程序，問題是，各界疑點滿天飛，余正煌從未對外公開釋疑，談不上「不再對外做任何回應」，在此之前根本是零回應。

論文門滋事體大，不只影響林智堅和余正煌個人誠信，更重要的是衝擊台灣大學和台灣學術倫理的聲譽，甚至是2022縣市長選舉，小到個人、大到國家社會，余正煌僅憑一紙聲明，疑問仍將如影隨形。

三、余正煌提告用意為何？

立場親綠的台大經濟系前主任鄭秀玲曾撰寫專文，指出先完成的余文在其碩論敘明了資料來源是同一份民調 資料並予致謝，後完成的林文則完全沒寫誌謝詞。學術研究貴在求真和原創性，林文和余文的高度相似性，到底誰抄襲誰值得深入調查。

余正煌全篇聲明，對於抄襲質疑的解釋著墨不多，只是自清未有抄襲、事證已交台大，甚至揚言若有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任。疑點未釐清，就先訴諸法律，難道學界提出的各項質疑都是不實指控？余正煌要告遍所有不同意的學者嗎？