論文門+棒球門 網路大數據發現綠委竟一反常態

論文和球場爭議，民進黨立委臉書參戰情形。(圖：台灣源大數據提供)

民進黨 桃園市長參選人林智堅陷入「論文門」和「棒球門」風波，關注網路大數據的台灣源大數據營運總監林啟耀指出，面對本次論文爭議事件，民進黨立委卻一反常態、低調許多；相比過往的李眉蓁論文、新竹縣市合併、恩恩事件等爭議，林智堅的論文爭議快一個月，僅民進黨團總召柯建銘在粉專主動幫林智堅護航，民進黨立委鄭運鵬則在個人臉書相挺，其他立委幾乎都只有在林智堅的粉專底下加油打氣，願意協助澄清或為其背書的幾乎看不到。

林啟耀指出，合理推論，民進黨立委對於論文爭議事件似乎也不樂觀，或者也害怕背書之後會被「迴力鏢」所傷。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，民進黨立委在論文門事件中一反常態，採取隔岸觀火的策略，跟過去你吹我捧的啦啦隊策略大相逕庭，或許在論文門裡，民進黨立委們「友誼的小船翻了」。

源大數據指出，今年7月毫無疑問是林智堅痛苦的一個月，從月初的論文抄襲爭議到上周的新竹棒球場風波，可以說是林從政以來最大的危機。分析7月4日至25日的FB、Youtube、PTT等網路社群 平台的資訊所得到的結果，論文爭議事件，國民黨 桃園市長參選人張善政獲得的網路聲量最多；至於新竹棒球場事件，民眾黨新竹市長參選人高虹安比其他候選人獲得更多聲量。

源大數據發現，️當初追殺李眉蓁論文的民進黨立委，包括王定宇、林俊憲、趙天麟、羅致政等共18篇。️當初護航新竹縣市合併的民進黨立委，包括柯建銘、鄭運鵬、陳歐珀、王定宇等共30篇。️最近抨擊恩恩事件的民進黨立委，包括王定宇、賴品妤、鄭運鵬、高嘉瑜、林俊憲等共26篇。️最近出現論文門，唯一護航林智堅的只有柯建銘的兩篇。