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全黨「搶救智堅大兵」 風暴逼近臨界點

記者 蔡晉宇
球來就打的林智堅選情已被連投兩好球，岌岌可危。(本報資料照片)
球來就打的林智堅選情已被連投兩好球，岌岌可危。(本報資料照片)

繼大新竹合併後，民進黨近日再度上演全黨「搶救智堅大兵」，雖然黨中央目前「不換堅」立場堅定，鐵口直斷連選項都不是，但只要相關傳言不間斷，民進黨桃園市長參選人林智堅將形同被困在死胡同，不僅疲於回應，更不利於民進黨選情。

所謂無風不起浪，「換堅」傳聞此起彼落，透露出的政治訊息是，林智堅早已不是眾人口中的政治金童，經過「論文案」與「球場案」爭議，球來就打的林智堅選情已被連投兩好球，岌岌可危，只要再來一顆好球，就可能三振出局。

現階段對林智堅投下信任票，對民進黨、蔡總統都是一場豪賭。因為桃園與新竹選情高度連動，桃園能否守成又攸關市長鄭文燦的政治前途，林智堅一人肩負的責任不輕。若延續此狀態進入投票日，最終結果未盡如人意，恐將影響民進黨內權力結構洗牌，更牽動蔡總統最後兩年的施政基礎。

陣前換將最知名的案例就是2016年國民黨「換柱」事件，當年國民黨中央同樣先重述了不下百次「絕不換柱」，但在情勢持續惡化的摧枯拉朽之下，最終仍大翻案。這正是政治現實面，當局面發展到不可挽回階段時，再多的宣傳戰也發揮不了效果，最後的結果眾所周知。

林智堅雖獲得高層關愛的眼神，但選情受挫逼近臨界點，民進黨要破除「換堅」耳語，關鍵仍在林智堅要拿出讓選民們信任的表現。

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