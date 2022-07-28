我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

黑白集／林智堅賠不起的「林治肩」

黑白集

新竹棒球場坑人，兩天就有四名球員受傷，讓林智堅和綠營形象大傷，連綠委高嘉瑜都擔心，會不會鬧出「一屍五命」？但自稱「美國大學教授」的翁達瑞立刻站出來神救援，宣稱這些球員受的都是「皮肉傷」，並質疑中職宣布停賽是「政治鬥爭」。

這番黑白講，搞得球迷怒火沖天，連綠營同志都暗自罵他是「提油救火」。多年來，翁達瑞始終不敢以真面目示人，只能打著「美國教授」的旗號，站在暗處放冷箭。他還說，美國每場比賽都有四到八名球員因傷無法出賽，球員工會也從未宣布停賽。這若是事實，美國職棒早就垮了；但翁達瑞說得嘴角全波，以為台灣人好騙。

球員的身體，就是球賽的靈魂，翁達瑞怎麼敢說球員受點「皮肉傷」根本沒什麼？人能因為信仰綠，就變得沒人性嗎？這次，富邦外野手林哲瑄在飛撲接球時，因草地碎石多而挫傷，左肩檢出關節唇破裂。如果不開刀，至少得休養三個月；若動手術，恢復期在半年到一年之間。球員的運動生命有其黃金期，但在翁達瑞的政治有色眼鏡下，都微不足道。

對林哲瑄的肩傷，林智堅已表示，願意負擔其手術及復健費用，若以為只是費用問題，那就太簡單了。但林哲瑄開刀休養復健之苦，球隊兵力損傷之失，球迷看不到球星之悵，豈是林智堅賠得起？

手術 同志 關節

上一則

台爆首起BA.5家庭群聚 恐有其他傳播鏈

下一則

新聞評論／國發基金栽在如興 蔡政府難辭其咎

延伸閱讀

新聞評論／蔡政府寵溺林智堅 造就貴而爛的球場

新聞評論／蔡政府寵溺林智堅 造就貴而爛的球場
球員需開刀今年球季報銷 林智堅致歉

球員需開刀今年球季報銷 林智堅致歉
黑白集／滿朝假公濟私 卻要台大迴避

黑白集／滿朝假公濟私 卻要台大迴避
論文門+爛球場 綠委憂選情1屍5命 危及北北基桃竹

論文門+爛球場 綠委憂選情1屍5命 危及北北基桃竹

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁