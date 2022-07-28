黑白集／林智堅賠不起的「林治肩」

新竹棒球場坑人，兩天就有四名球員受傷，讓林智堅和綠營形象大傷，連綠委高嘉瑜都擔心，會不會鬧出「一屍五命」？但自稱「美國大學教授」的翁達瑞立刻站出來神救援，宣稱這些球員受的都是「皮肉傷」，並質疑中職宣布停賽是「政治鬥爭」。

這番黑白講，搞得球迷怒火沖天，連綠營同志 都暗自罵他是「提油救火」。多年來，翁達瑞始終不敢以真面目示人，只能打著「美國教授」的旗號，站在暗處放冷箭。他還說，美國每場比賽都有四到八名球員因傷無法出賽，球員工會也從未宣布停賽。這若是事實，美國職棒早就垮了；但翁達瑞說得嘴角全波，以為台灣人好騙。

球員的身體，就是球賽的靈魂，翁達瑞怎麼敢說球員受點「皮肉傷」根本沒什麼？人能因為信仰綠，就變得沒人性嗎？這次，富邦外野手林哲瑄在飛撲接球時，因草地碎石多而挫傷，左肩檢出關節 唇破裂。如果不開刀，至少得休養三個月；若動手術 ，恢復期在半年到一年之間。球員的運動生命有其黃金期，但在翁達瑞的政治有色眼鏡下，都微不足道。

對林哲瑄的肩傷，林智堅已表示，願意負擔其手術及復健費用，若以為只是費用問題，那就太簡單了。但林哲瑄開刀休養復健之苦，球隊兵力損傷之失，球迷看不到球星之悵，豈是林智堅賠得起？