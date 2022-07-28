林智堅申請蘇宏達迴避 台大駁回 余正煌聲明未抄襲

台大首開學倫審定會 台大社科院召開學術倫理審定委員會，審議民進黨桃園市長參選人林智堅論文被控抄襲案。(記者侯永全／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文遭質疑抄襲，「論文門」牽動選情，台大昨首次召開學術倫理審定委員會，林智堅申請召集人蘇宏達迴避，但遭駁回；論文案關鍵人物調查員余正煌昨出席審定委員會捍衛清白，並發表聲明強調論文「未有任何抄襲情事」。

依規定，由台大社科院院長蘇宏達擔任審定會召集人，但林智堅陣營申請蘇宏達應迴避，會議一開始便討論迴避案，最後遭所有委員投票 一致決定駁回迴避案，理由是林智堅並無具體事實足以認定蘇宏達有執行職務偏頗之虞。

對於迴避案遭駁回，林智堅委任律師黃帝穎昨說，台大做成駁回決定的委員均是蘇宏達所聘任，明顯球員兼裁判，駁回決定顯有瑕疵；台大碩博士學倫要點第一條規定，應「公正客觀處理程序」，蘇宏達未審先判稱「醜聞」，本應迴避，律師團在收到台大公文後，將依法提起覆決，堅守程序正義。

另外，論文案關鍵人余正煌昨在兩位律師陪同下出席，被安排在一處獨立空間接受詢答，過程中余僅透過鏡頭回應，看不到委員、但能聽到提問內容。據了解，審定會此舉是為了保護審委身分。

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛昨協助公開余正煌聲明，強調論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事。委任律師張祐齊也透露，余正煌對於捲入風波，「覺得有點累，無妄之災」。

對於外界質疑余、林的論文出現相同錯誤，包括新竹市前市長許明財學歷誤植為「多名尼克肯大學」以及「准碩士」的錯字，滿志剛轉述，余正煌是參考國民黨 官網資料所寫，而國民黨當初官網資料就有錯字，「代表他（余）是真正查這個資 料、撰寫論文的人」。滿志剛轉述，余根本不知道林智堅已經拿到中華大學碩士，所以才寫林是「准碩士」，這也代表是余的原創，「誰抄誰的很清楚」。

另一名委任律師曾威凱受訪時表示，余正煌認為沒有抄襲不是什麼大成就，而是做研究最基本的倫理、準則，但如今演變成好像不站出來，就變成是抄襲，所以有必要出來說明。

政大經濟系前主任林祖嘉表示，林智堅與學長余正煌兩本論文非常近似，不管誰抄誰，兩本論文長這麼像，一定有問題，「當然是醜聞」。