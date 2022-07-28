民進黨：若換林智堅恐會一屍三命 鄭文燦沈慧虹陪葬

民進黨 桃園市長參選人林智堅深陷論文案、球場案雙風暴 ，基層傳出「換堅」議論。綠營人士表示，黨中央力挺林智堅，沒有換人打算，若「換堅」才會造成林智堅拉著桃園市長鄭文燦、新竹市長參選人沈慧虹一同陪葬，變成「一屍三命」。行政院長蘇貞昌昨說，當事人已完整說明論文情形，外界不要以訛傳訛。

另外，民進黨立委高嘉瑜在政論節目聲稱，黨內有「換堅」勢力醞釀，擔心選情會「一屍五命」。台北市長柯文哲昨稱讚高嘉瑜太誠實，「我已經講話直白，我的好朋友高嘉瑜不遑多讓，一屍五命也可以講出來。」

柯也坦言，林智堅的論文事件及新竹棒球場爭議，對選舉會有影響，桃園的戰局正在微妙變化，但選舉不到最後一刻，不會知道結果，就是該怎麼就怎麼做，就是盡力爭取選民認同。

綠營人士指出，民進黨定調三大處理方向。針對論文案，質疑審定委員會召集人蘇宏達未迴避的公正性；針對球場案，則要道歉再道歉，讓民眾感受勇於面對錯誤的態度；最後則是搭配重點宣傳林智堅民調 仍領先的消息，以穩定軍心。

不過，民進黨前立委林濁水表示，球場案與論文案會效應加乘，主動解決將重挫選情，若被動等台大處理將整個崩盤。重挫還可以力圖回升，崩盤就慘了，不宜再幻想用超強意志力就可以過關了，黨主席蔡英文該決斷了。

另外，國民黨台北市議員王鴻薇表示，中華大學獨立審查委員會召集人、工管系主任馬恆請辭，原因是與董事長李妍慧意見相左。中華大學昨發聲明，李妍慧為維護校譽消除外界對政治干預學術的誤解，決定辭去董事長暨董事職務，校方予以尊重與肯定。

李妍慧說，王鴻薇影射她施壓馬恆，但她根本不認識這位教授，也不知道該教授請辭的事。