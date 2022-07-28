我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

新竹市長選舉民調 藍白綠鼎立或出現史上罕見棄保

台灣新聞組／台北28日電
新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁（圖）獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹。（本報資料照片）
新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁（圖）獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹。（本報資料照片）

新竹市長選戰三腳督，本報系聯合報最新選情民調顯示，如果明天投票國民黨林耕仁獲得二成六選民支持最高，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹。另據TVBS民調，林耕仁支持度27%、高虹安支持度26%、沈慧虹支持度23%，都呈現三強鼎立局面，有網友直言「有趣，看來新竹市會發生史上罕見的棄保」。

聯合報民調交叉分析發現，林耕仁在女性選民中以二成五支持度微幅超前高虹安和沈慧虹四到六個百分點；男性選民中，林耕仁和高虹安不分高下，分獲二成八及三成支持，二成一擁護沈慧虹。

勢均力敵 本報新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁獲二成六支持，二...
勢均力敵 本報新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安（圖），二成一青睞民進黨沈慧虹。（本報資料照片）

從年齡來看，林耕仁在60歲以上選民較獲青睞，以三成一支持度領先高、沈至少12個百分點；40至59歲選民較屬意高虹安，以二成九支持度超前林、沈約五個百分點；40歲以下選民中，二成六挺林，二成九擁高，雙方不分軒輊，沈慧虹則落後約六到九個百分點。

勢均力敵 本報新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁獲二成六支持，二...
勢均力敵 本報新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹（圖）。（圖：沈慧虹競選辦公室提供）

從政黨傾向來看，高虹安的參選，對藍綠雙方選情都有不小衝擊，高分別瓜分二成藍營選票和一成四綠營選票，林耕仁僅獲得六成二藍營選民力挺，沈慧虹則獲得六成綠營選民擁護，兩人在鞏固政黨基本盤都有待提升。至於中立選民中，二成三擁高，二成挺林，一成六投沈。

新竹市長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
新竹市長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

地區差異方面，林耕仁在香山區以三成三支持度領先高虹安及沈慧虹九到13個百分點，在北區和東區則和高虹安打成平手，差距不超過一個百分點。

至於勝選機會，三成六選民無法判斷誰能勝出；二成六選民看好林耕仁勝選，看好高虹安和沈慧虹勝出者分占一成九。

新竹市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
新竹市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

調查也發現，新竹市前市長林智堅任內施政表現獲五成七選民好評、三成二不滿意。分析顯示，滿意林智堅施政選民，三成四挺沈，二成二擁林，一成八投高；不滿意林智堅施政選民，各有四成左右屬意林耕仁和高虹安，僅2%擁沈，林智堅的政績對綠營是助力或阻力，待觀察。

民調 投票 國民黨

上一則

林智堅申請蘇宏達迴避 台大駁回 余正煌聲明未抄襲

下一則

民進黨：若換林智堅恐會一屍三命 鄭文燦沈慧虹陪葬

延伸閱讀

新聞評論／蔡政府寵溺林智堅 造就貴而爛的球場

新聞評論／蔡政府寵溺林智堅 造就貴而爛的球場
球員需開刀今年球季報銷 林智堅致歉

球員需開刀今年球季報銷 林智堅致歉
黑白集／滿朝假公濟私 卻要台大迴避

黑白集／滿朝假公濟私 卻要台大迴避
論文門+爛球場 綠委憂選情1屍5命 危及北北基桃竹

論文門+爛球場 綠委憂選情1屍5命 危及北北基桃竹

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁