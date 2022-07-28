新竹市長選舉民調 藍白綠鼎立或出現史上罕見棄保

新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁（圖）獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹。（本報資料照片）

新竹市長選戰三腳督，本報系聯合報最新選情民調 顯示，如果明天投票 ，國民黨 林耕仁獲得二成六選民支持最高，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹。另據TVBS民調，林耕仁支持度27%、高虹安支持度26%、沈慧虹支持度23%，都呈現三強鼎立局面，有網友直言「有趣，看來新竹市會發生史上罕見的棄保」。

聯合報民調交叉分析發現，林耕仁在女性選民中以二成五支持度微幅超前高虹安和沈慧虹四到六個百分點；男性選民中，林耕仁和高虹安不分高下，分獲二成八及三成支持，二成一擁護沈慧虹。

勢均力敵 本報新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安（圖），二成一青睞民進黨沈慧虹。（本報資料照片）

從年齡來看，林耕仁在60歲以上選民較獲青睞，以三成一支持度領先高、沈至少12個百分點；40至59歲選民較屬意高虹安，以二成九支持度超前林、沈約五個百分點；40歲以下選民中，二成六挺林，二成九擁高，雙方不分軒輊，沈慧虹則落後約六到九個百分點。

勢均力敵 本報新竹市長最新民調顯示，藍綠白勢均力敵。國民黨林耕仁獲二成六支持，二成五屬意民眾黨高虹安，二成一青睞民進黨沈慧虹（圖）。（圖：沈慧虹競選辦公室提供）

從政黨傾向來看，高虹安的參選，對藍綠雙方選情都有不小衝擊，高分別瓜分二成藍營選票和一成四綠營選票，林耕仁僅獲得六成二藍營選民力挺，沈慧虹則獲得六成綠營選民擁護，兩人在鞏固政黨基本盤都有待提升。至於中立選民中，二成三擁高，二成挺林，一成六投沈。

新竹市長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

地區差異方面，林耕仁在香山區以三成三支持度領先高虹安及沈慧虹九到13個百分點，在北區和東區則和高虹安打成平手，差距不超過一個百分點。

至於勝選機會，三成六選民無法判斷誰能勝出；二成六選民看好林耕仁勝選，看好高虹安和沈慧虹勝出者分占一成九。

新竹市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

調查也發現，新竹市前市長林智堅任內施政表現獲五成七選民好評、三成二不滿意。分析顯示，滿意林智堅施政選民，三成四挺沈，二成二擁林，一成八投高；不滿意林智堅施政選民，各有四成左右屬意林耕仁和高虹安，僅2%擁沈，林智堅的政績對綠營是助力或阻力，待觀察。