林智堅論文、球場雙爭議 從桃園燒到新竹市選情

民進黨桃園市長參選人林智堅。（本報資料照片）

新竹市長選舉，原本約呈等邊三角形的藍綠白盤勢，因為前市長林智堅連爆論文門、球場門兩大爭議，惹惱市民，現在不僅開始傾斜，民進黨參選人沈慧虹若因副市長任內經手棒球場改建工程遭新竹地檢署調查，恐怕未必只是受牽累而已，更將面臨支持度下滑的頹勢。

沈慧虹因前老闆林智堅力挺才出線，初登板便猛攻還沒參選的民眾黨高虹安，兩人砲火四射，「雙虹之戰」成為引領風騷的看點。未料近期林智堅論文涉抄襲、新竹市立棒球場重啟，接連負評如潮，沈慧虹被迫低調，聲勢也受挫，從本報民調 便可窺知。

其中，新竹棒球場已被視為左右市長選情發展的關鍵。光榮回歸不成，反害球員受傷，市府「家裡沒大人」，至今還說不清楚驗收過程、為何趕著比賽。在市民心中，已辭職的沈慧虹，縱使不是幕後決策的影武者，同樣難辭其咎，何況新竹地檢署已分案調查，沈未必不會變成爭議主角。

在這場「風城大亂鬥」之中，一度陷入邊緣化險境的國民黨 林耕仁，獲議長許修睿力挺，不僅有效整合黨內形成團結之勢，更在近期變局中「撿到槍」，瘋狂透過社群媒體 表態，獲網友肯定轉傳，無形中加強空軍，影響力甚至超過藍營預期，不僅已擺脫邊緣化，也堪稱目前最大受益者。

至於高虹安，和在地沒有強力連結，也沒有任何全市選舉作戰經驗，陸軍遠落後藍營，因此找來前國民黨新竹市長許明財，借助其選舉經驗與原有樁腳系統，加強地方組織與人情的不足，影響力可期；加上原本的空戰和年輕等優勢，高後來居上、連續超車並非不可能。

綠營受論文、球場拖累，藍白目前暫時風光，但竹市三腳督尚未出現結構性變化，「林智堅紅利」仍值得觀察，加上綠營有執政優勢，沈慧虹帶出的市府幹練團隊，若能盡快解決球場缺失，展現危機處理身手，同時證明清白，「智慧連線」仍可重出江湖，屆時桃竹雙城之戰，將是另番局面。