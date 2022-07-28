新聞評論／國發基金栽在如興 蔡政府難辭其咎

蔡英文總統(右)過去曾參訪台商如興紡織，由時任如興董事長陳仕修(左)親自陪同。不料多年後，國發基金宣告投資如興失利。 （取材自總統府Flicker）

曾是「世界第一」的牛仔褲代工廠「如興」公司，爆發嚴重財務危機，被打入全額交割股，股價跌至3.5元（台幣，下同，約0.12美元）。這家野心勃勃卻備受爭議的公司，曾舌粲蓮花地說服國發基金向它投資 14.88億元，並因國發基金的「背書」，使它順利完成百餘億的募資，成功併購港商「玖地」集團。如今國發基金慘賠，多家銀行同踩地雷，投資人則欲哭無淚。國發基金說要打集體訴訟，不過是卸責之詞吧。

如興是台灣老牌牛仔褲代工廠。2017年，該公司以13億元資本額，要募集130億元資金併購比自己大五倍的港商「玖地」，以遂其「世界第一」的美夢。當時，不少人對這項併購案的可行性存疑，認為如興「以小吃大」是不自量力，有人更認為這是一樁「假收購，真借殼」。近日財務危機爆發後，長期關注此案的前時力立委黃國昌痛批，國發會拖拖拉拉執意擺爛，任由上海如興總經理「把台灣投資人當凱子削」。

回看2015年，如興董事長陳仕修為了併購玖地，向政府申請增資及發行新股。但因增資計畫顯不合理，遭金管會以「未說明預估收購綜效」為由三度拒絕，要求補件。直到2016年底，如興的申請案依然碰壁；未料，次年初發生了戲劇性的轉折。2017年1月11日，蔡英文 總統率團出訪尼加拉瓜，順道參訪如興在尼國的工廠。陳仕修在場親自接待，並將以自家牛仔布縫製的六條狗領巾送給總統，蔡英文十分驚喜。兩日後，金管會便宣布放行如興的百億增資案。

此事的蹊蹺，不在六條狗領巾多麼神奇地打動了蔡總統。關鍵在，蔡英文參觀如興尼加拉瓜廠的安排，與金管會隨後跟進放行如興的募資，幕後顯有更深層的運作，才能把事情安排得順理成章。否則，馬英九任內沒有核准的如興案，為何在蔡英文與陳仕修一晤之後，立刻就政策大轉彎？再說，如果沒有總統府的同意，誰又能安排出如此巧妙的天涯相會？

無論是誰居間穿梭，無論是誰安排海角巧遇，又無論是誰親口下達了政策指示，其後的發展，至少在行政部門呈兩線進行。其一，是金管會鬆手，為如興要求增資百億開啟了閘門；其二，國發會也摻一腳，當年7月國發基金通過以每股18.6元買進如興，共計投資14.88億元，成為持股達9.77％的如興大股東。當時的行政院長為林全，金管會主委為「菊系」出身的高雄銀行董事長李瑞倉，國發會主委為陳添枝，他們應知若干來龍去脈，但他們會有道德勇氣說出政策轉彎的真相嗎？

如興七年來虧損連連，印證了當年外界批評其「蛇吞象」的併購案是好大喜功，不自量力。更糟的是，金管會的放水與國發基金的投資，在在造成「政府背書」如興的錯誤印象；使銀行在被誤導的情況下向如興提供貸款，使民間投資人加入投資隊伍。就這點而言，蔡政府的錯誤決策，難辭其咎。更扯的是，國發基金身為如興的大股東，但如興今年2月改派了董事長，國發基金竟被蒙蔽了五個月，直到7月中才知曉此事。一家股票 上市公司一意惡搞，代表政府投資的基金管理人則軟弱無力，金管會和經濟部也視若無睹，結果讓投資人血本無歸。這些官員不羞慚嗎？

如興「世界第一」的名聲已墜，變成「壁紙」的股票，則是台股之恥。追根究柢，原本不該通過的如興併購玖地案，卻藉著蔡總統的權力光影製造了錯覺；如今，離譜的決策都沒人要認帳嗎？