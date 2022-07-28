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2個月來接觸桃園鄉親…張善政：徵召時心中的石頭沒了

記者鄭國樑／桃園28日電
張善政(右)表示經過兩個月常和桃園鄉親接觸，原先心中壓著的石頭現在沒了。（取材自POP大國民訪問畫面）
張善政(右)表示經過兩個月常和桃園鄉親接觸，原先心中壓著的石頭現在沒了。（取材自POP大國民訪問畫面）

桃園市長參選人張善政昨天下午接受電台主持人蔡詩萍專訪，坦言接受徵召一開始非常惶恐，心像壓著一塊石頭，每天起床都問自己「過不過得了關？」不過，這兩個月每次和桃園鄉親接觸「現在每天起來，心中那塊石頭就沒有了」。

主持人問如果當選市長，會不會和前任市長不同調？張善政表示，鄭文燦施政有好的地方也有可以補強的，不要用藍綠畫分，他也不會因為不同顏色就否定鄭文燦的施政，但也確實有補強的地方，像有的地區反映建設沒被照顧，他如果當選會做補強的工作。

至於現在的桃園和過去張善政在龍潭渴望園區工作時有何不同？張回應這兩個月的行程，他發現桃園是一座千變萬化、非常迷人的城市，有不同的層面，自己過去在龍潭的時候，只接觸到一部分像客家、自然環境與美食，現在有機會擴大視野。

張善政說，其實不只龍潭，他在龍潭工作之前，在新竹科學園區做七年，當時開車從新竹回台北的路上，都走省道、台三線，從新竹、竹東、關西、大溪到台北，七年新竹加上12年龍潭，19年開掉兩輛車，路線幾乎都可以背，「測速照相的位置都沒變」。

至於打算如何建設桃園，張善政表示，桃園現在在關鍵上，鐵路地下化、捷運、航空城基礎建設要做，脫北者到桃園來，要給這些人不是臨時住幾年的家，而是有助於安身立命、能住一輩子的地方。除了交通，教育也是一個問題，發現學區滿了，必須要跨區，交通也不方便、小孩子就學都是問題。

張善政指出，他的母親是閩南人、父親從中國大陸來，他在龍潭了解客家文化、在花蓮住了幾年也接觸很多原住民族文化，桃園多元文化真的要融合、彰顯出來。張善政表示，現在投入直轄市長選舉，希望大家把他當成工程師，做事情務實，看成農民（張住花蓮時是農會正會員），知道收成的喜悅和農損的心情，接地氣，和大家沒隔閡。

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