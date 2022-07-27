柯文哲備戰2024：朱立倫鐵定選 侯友宜將脫黨

台北市長柯文哲（左）表示，已準備參選2024總統選舉，新北市長侯友宜（右）也可能以無黨籍參選總統。(本報資料照片)

台北市長柯文哲 昨天表示，已準備參選2024總統選舉，甚至規畫是否到各地「Long stay（長住）」；國民黨今年選舉若六都過半，國民黨主席朱立倫百分之百會選2024年總統，只是看怎麼幹掉新北市長侯友宜 ，侯也可能以無黨籍參選總統。侯友宜昨回應，「我現在是市長，把人民關心的事做好，市民才是我最重視的人」。

至於2024的可能對手，柯文哲說，朱立倫、侯友宜、副總統賴清德或前副總統陳建仁都有可能，完全不可預測；蔡英文總統是冷靜很會計算的人，不要低估蔡，儘管她有屬意的人選，但大環境不行時，她仍會視現實狀況而定。

柯也說，他這幾年在台北市的「仇恨值」都維持在20%，因為他每天罵民進黨 ，也代表民進黨在台北市鐵票大約20%；但全台灣的「鐵柯粉」約15%至20，他的支持度還是大於民眾黨。他也說，目前他2024年贏的機會很低，因為政黨資源差太多了，但他還是鼓勵自己，「一日雙塔這麼困難都可以過去了，我們拚拚看了」。

柯文哲指出，日前台北上海雙城論壇，雙方交換稿子時，他提出解放軍機頻擾台、不讓台灣參加WHA及中國大陸擋台灣農漁產品等議題，對岸氣得要死，甚至希望刪掉，但他向對岸表示，「不是你要刪掉，台灣人都很不爽，而是你要誠實面對回答」。

他也酸說，民進黨與蔡英文總統要抗中保台，「拜託玩像一點好不好？」他的中華民國論述就是，「我們實質上就是一個國家」；國家的定義領土、主權、人民三樣都有，只是國際上不被承認而已，「老共你是可以跟他爭執、跟他辯論。」

柯文哲也嗆蔡總統，「既然是台灣總統，要有主體性，怎麼搞得好像在選美國州長一樣」。