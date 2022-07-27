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球員需開刀今年球季報銷 林智堅致歉

台灣新聞組／新竹27日電
富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹球場飛撲接球，結果左肩挫傷。(圖／富邦悍將隊提供)
富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹球場飛撲接球，結果左肩挫傷。(圖／富邦悍將隊提供)

新竹棒球場「開箱」開出瑕疵品爭議延燒，富邦悍將隊外野手林哲瑄23日撲球傷退，經診斷後傷勢不樂觀，左肩關節唇有撕裂傷，初步研判將休息三個月，今天會再進一步評估，很有可能要進行手術，不管開不開刀，今年球季都形同報銷。

新竹棒球場沒驗收就讓球員上場比賽遭各方質疑，新竹地檢署日前表示會主動介入偵辦，已分案調查，包括市府、包商甚至是味全龍球隊的責任歸屬，不排除約談承辦比賽的公務員到案說明，並查明市府未完成驗收就讓比賽開打的依據為何、實際決策者是誰，以及是否有其他利益輸送問題。

林智堅昨晚發文表示，第一時間已致電富邦悍將關心林哲瑄傷勢並表達歉意，願意負擔手術及復健等醫療費用。悍將領隊林華韋昨晚表示，林哲瑄的醫療費除健保給付，其餘自費醫療麻煩林智堅負擔。

藍營則批林智堅說責任要一肩扛，卻是讓林哲瑄的肩膀來扛，讓林哲瑄變成林治肩。還有人質疑明年世界棒球經典賽（WBC）在即，其中幾位受傷球員都是之前經典賽中華隊球員，如何對得起球員與球迷？

民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評，開幕賽前，林智堅把自己塑造成新竹球場重啟的最大功臣，出包後華麗轉身，責任都與自己無關，標準的「政績我來收割、問題別人承擔」，堪稱政治人物最壞示範。

林智堅前天深夜第二度為新竹球場事件在臉書貼文致歉，指市府已會勘確認缺失，接著會與設計監造施工單位研擬改善方案、列管要求營造廠限期改善、追蹤改善情形及複驗，為球員、球迷把關。

律師陳孟秀質疑，新竹市政府為了選舉草率開幕，都還來不及驗收就著急開賽，讓球員的健康安全直接暴露在高風險的環境裡，導致球員的一季比賽直接報銷，真的非常不值得，球迷、民眾都會為受傷的林哲瑄感到不平。

新黨桃園市議員參選人游智彬高舉「建商吃飽、球員跌倒」、「新竹經驗、桃園驚嚇」標語，由律師陪同到桃園地檢署狀告林智堅，他認為球場未驗收就啟用，廠商可不用為缺失負責，有圖利嫌疑，公務員明知違背法令圖利則有瀆職之嫌。國民黨新竹市長參選人、市議員林耕仁也質疑，球場是否已取得使用執照？

新竹市都發處表示，「使照核發」與「工程驗收」分屬不同法令規定事項，球場已於今年五月完成使用執照法定程序。

民眾黨市長桃園參選人賴香伶認為，林智堅一而再、再而三逃避責任，明明自己任內捅出的婁子，落跑參選後還宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾。林嘴巴上說要負責，卻在圖卡強調「味全龍球團勘察球場三次」，苦主味全龍再次被林捅刀。

新竹棒球場上周開賽，一壘區紅土太鬆軟，味全龍隊總教練葉君璋（前穿紅衣者）賽前親自...
新竹棒球場上周開賽，一壘區紅土太鬆軟，味全龍隊總教練葉君璋（前穿紅衣者）賽前親自整理場地。(本報資料照片)
林哲瑄（中）左肩傷勢嚴重，今年球季形同報銷。(圖：富邦悍將隊提供)
林哲瑄（中）左肩傷勢嚴重，今年球季形同報銷。(圖：富邦悍將隊提供)

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