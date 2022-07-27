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黑白集／滿朝假公濟私 卻要台大迴避

黑白集

林智堅論文涉抄襲，「連錯字都一樣」的鐵證，躲不過全民公審。民進黨乾脆對學術宣戰，先搞臭台大學術審定會，指控召集人蘇宏達親藍且稱此案為「醜聞」是未審先判，應辭職迴避。但蔡總統沒看論文就直斷林智堅被抹黑，她大權在握都不迴避了；蘇宏達不過是區區召集人，有什麼好迴避？台大仍不是綠營的黨校吧？

民進黨的指控，對比李眉蓁案，便知有多雙標。李眉蓁被檢舉抄襲，中山大學校長鄭英耀立馬致函師生，痛批「有人不愛惜羽毛」；鄭英耀出身民進黨智庫董事，會比蘇宏達公正客觀？

審查前，鄭英耀即稱李眉蓁論文與他人「高度相似」，助威陳其邁。而蘇宏達致函師生，並未說林智堅抄襲；但台大有兩篇碩論雷同度那麼高，不論誰抄誰，不都是「醜聞」？兩相比較，便知問題不在蘇宏達，是林智堅不堪檢驗。

蘇宏達以社科院長職務出任召集人，審定會是合議制，不像民進黨是主席說了算。如果民進黨能指控蘇宏達會影響審查，那麼最高行政法院處理黨產案，身為總統表姐夫的院長，難道不該因受到質疑而迴避？

高官官邸已淪為「喬家大院」，滿朝假公濟私，民進黨卻對台大曉以「迴避」大義，堪稱無恥近乎勇。民進黨自甘沉淪，還逼迫大學一起下沉；但凡看過卡管，誰會認為蘇宏達該退？

民進黨

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