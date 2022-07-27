論文門+爛球場 綠委憂選情1屍5命 危及北北基桃竹

林智堅身陷論文和球場風暴，民進黨立委高嘉瑜直言，擔心會衝擊到北北基桃竹的選情，造成「一屍五命」。圖為民進黨日前在全代會上造勢。（本報資料照片）

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，同黨立委高嘉瑜在政論節目「新聞面對面」直言，林智堅開了兩次記者會，都沒辦法把這件事情解釋清楚，這才是最嚴重問題。她也憂心，林智堅論文案加上新竹棒球場爭議，民進黨內部傳出「換堅」聲音，相關爭議恐釀民進黨年底北北基桃竹選情「一屍五命」。

另有民進黨立委透露，對於是否「換堅」，網路上確有人討論，但內部目前沒有聽到這個聲音。民進黨立委何志偉表示，「完全沒有聽說要換堅」。還有綠營人士指出，若決定「換堅」，只會更加衝擊選情，這是幾乎不可能的選項。

對於「換堅」之說，民進黨昨表示，相關說法是空穴來風的假議題。民進黨發言人謝子涵表示，論文一事應回歸學術自主，外界不該先入為主預設立場，未審先判。

不過，據悉，民進黨內氣氛的確很詭譎，雖然黨中央都回應「沒問題」，但新竹棒球場事件爆發後，多數民代認為比論文事件更嚴重。黨內人士說，論文事件不一定大家都看得懂，但球迷不分藍綠，如今職棒球員因為新竹棒球場受傷，球迷怨氣導致的後座力會非常大。

高嘉瑜表示，大家最不能接受的是，球員生命非常寶貴，卻為了政績欲速則不達，甚至傳出還沒驗收就開幕剪綵。她質疑，林智堅想透過球場開幕挽回年輕人的信心，「是不是有點急了？」

高嘉瑜透露，黨內有傳出不同的聲音，「有一股勢力在醞釀換堅」。她憂心地說，民進黨北北基桃竹選情，會不會「一屍五命」？「我們這些乘客坐在後面，知道快要撞牆想要拉手煞車，可是列車長站在那一動也不動，我們也不知道該不該拉」。

林智堅台大國發所碩士論文疑涉抄襲，因身兼該案審定委員會召集人的台大社科院院長蘇宏達，日前在一封寫給全院學生的內部信指此案是「醜聞」，遭林智堅陣營連日要求蘇宏達應迴避擔任召集人。教育部 長潘文忠昨首次表態，迴避非由外界指定，需回到法規原則。

據了解，台大學術倫理審定委員會，今天將開會討論林智堅論文涉抄襲案，先前已發函通知陳明通、林智堅及林智堅論文門的關鍵人物、調查員余正煌等相關人士到場陳述或書面說明，林智堅確定不會出席，余正煌會出席。林智堅委任律師黃帝穎昨晚表示，已向台大學倫會遞狀申請台大社科院長蘇宏達迴避。

另外，本應擔任林智堅論文審議會召集人的中華大學工業管理系主任馬恆上周以「身體因素」請辭。校內知情人士表示，馬恆辭系主任，是因不願擔任此次審查委員會召集人。