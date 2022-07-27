論文門 綠批未審先判 藍酸嫌犯挑法官

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，民進黨點名擔任台大學術倫理審定委員會召集人的社科院長蘇宏達應迴避審定會，指蘇稱論文案是「醜聞」是未審先判；國民黨 反批，嫌犯還可以挑法官嗎？

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，台大審查林智堅論文，就是由蘇宏達當承審法官，若把審查委員會當作法院合議庭，承審法官已有心證認為是醜聞，「嫌犯怎麼可能相信這樣的法官？」

民進黨團總召柯建銘也在臉書發文批評，蘇宏達還沒開會就發內部信件聲稱論文案為「醜聞」，「若法官皆如此，則法院都可關門了」，當事人的說明沒聽過，審查委員會更還沒有開，身為主席與召集人的蘇宏達竟然就可以對內宣稱這是「醜聞」，未審先判。

國民黨立委賴士葆批評，民進黨團很敢，居然說蘇宏達不能擔任學術倫理委員會主席，在中華民國 司法界，一個嫌疑犯可以挑法官嗎？林智堅是抄襲嫌疑犯，居然還挑主席，他呼籲民進黨團自重，不要這樣踐踏學術界的司法。

立法院司法及法制委員會召委陳以信原定今天考察法務部調查局新竹市調查站，柯建銘昨批評是私設刑堂、施壓公務員，目的就是為了林智堅論文案，公然以政治力介入司法檢調，毫無法治觀念。

國民黨團總召曾銘宗昨反問，「柯建銘，你急了嗎？」國民黨是反對黨，進行相關監督依法行政，柯建銘敢用政治生命保證，林智堅論文沒抄襲嗎？民進黨傾政府力量要把責任掛給余正煌，他們當然要去了解事實。但經協調後行程暫緩。