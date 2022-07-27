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存30萬噸垃圾 3年消化 鄭文燦挨批留給下任

記者鄭國樑／桃園27日電
觀音生質能開始試營運，啟用後逐年增加處理量，可有效解決桃園垃圾問題。(記者鄭國樑／攝影)
觀音生質能開始試營運，啟用後逐年增加處理量，可有效解決桃園垃圾問題。(記者鄭國樑／攝影)

桃園市仍有30萬噸垃圾放在轉運站，環保局預計三年後消化，昨引發議員批評問題竟拖到市長鄭文燦快卸任還沒解決，清潔隊人力不足，導致清運效率不彰；環保局表示，處理需要時間，除依靠新焚化設施，也已盡力增加清潔隊員額，將先做好轉運站除臭工作避免民怨。

環保局昨在議會專案報告垃圾車載運量、清潔隊編制等議案，局長呂理德說，每天1300多噸家戶垃圾要清運，如1天內全進焚化爐要花26小時，但清潔隊只有5小時能清運，經年累月導致目前有30萬噸垃圾放在龜山、觀音、龍潭、楊梅區4個轉運站，預計3年才能消化。

「市府不只債留子孫，連垃圾也留。」議員黃婉如質疑，算術無法解決問題，現在每天都有處理不完的新垃圾，難道3年後就不用轉運站暫存？鄭文燦將卸任，民進黨從中央到地方完全執政，兩屆任期解決不了問題，可見一開始就不用心。議員蔡永芳也說，垃圾已是政治問題，拖太久了。

呂理德強調，桃園人口成長快速，垃圾增加無法避免，當務之急先做好轉運站防臭，避免影響民眾；目前觀音生質能中心已試營運，加上欣榮焚化爐等處理量，消化垃圾需時間，但會完成。

議員牛煦庭、陳雅倫認為，另一大問題是清潔隊和車輛也不足，導致垃圾清運效率不彰，如龜山清潔中隊人員編制就不符實際需求，龜山編制198人，八德256人，龜山生活垃圾量卻是八德的1.5倍，原因是設籍人口雖僅16萬人，但就學、就業和就醫的流動人口超過30萬人，市府卻沒納入考量。

呂理德表示，環保署訂定清潔隊編制人員數有12個指標，人口只是其中1個，已盡力為各區增加員額；環保局也解釋，垃圾量大的行政區可獲撥補較多員額，如桃園、中壢和龜山等，短期也可外包清運垃圾，加速消化囤積量，但長期仍靠新焚化設備解決。

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