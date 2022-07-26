違行政中立？官邸便當會談綠營選戰 蘇貞昌：天經地義

行政院長蘇貞昌（左）說，因過去沒有行政院長出任競總榮譽主委前例，因此才未應允擔任民進黨新北市長參選人林佳龍（右）。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌昨天起分三梯次邀請新北37名議員參選人到官邸便當會，民進黨新北市長參選人林佳龍未受邀但依然趕到，並表示黨中央傾全黨之力幫他，覺得很幸福。會中決議選戰中強攻中央補助的建設政績，讓大家知道市長侯友宜 沒有做那麼多。但行政院長官邸談選舉，再度引發行政不中立批評。

蘇貞昌下午出席活動前受訪表示，他作為政務官，隨時了解行政院在各方面所做的事和地方是否契合，以及對於自己政黨的候選人給予支持加油，是天經地義的事。

蘇貞昌說，他當過台北縣長，對新北非常了解，平常作為行政院長，就要多跟地方接觸，這天特別藉機會邀請新北地方議員，對中央在地方施政，以及地方施政需要，大家交換意見、互相了解。

蘇貞昌表示，林佳龍在任閣員時，對新北很多交通規畫及建設都非常注意，因為便當會的行程訂得很快，林佳龍作為要參選新北市長的人非常忙，特別趕來表示他的重視及誠意，「我們非常高興」。

便當會中，林佳龍新北市長競總主委林錫耀、立委蘇巧慧、羅致政、張宏陸、吳秉叡都到場參加，會議約40分鐘，每名議員可發言三分鐘，大部分人侃侃而談，時間不夠。便當會由蘇貞昌秘書個別邀約，昨天中午、晚上及今天中午分三場進行。

議員們12點到場，在官邸一張大圓桌入座，由蘇貞昌、林錫耀等人主導，林佳龍於12時5分左右到場，30分即先行離開。會後決議由蘇巧慧負責文宣，羅致政、張宏陸依然負責政策和組織。因昨天逢萬安演習，席間沒有用餐，12點50分結束，各自離開跑行程。

民進黨新北市長參選人林佳龍臨時向攝影棚請假，出席蘇貞昌在官邸舉辦的便當會，黨內人士解讀新北算是正式完成整合。（本報資料照片）

林佳龍原本行程是拍攝定裝照，剛好跨過便當會時間，競辦發言人李坤城說，林上周已與蘇貞昌見過面，便當會主要還是蘇貞昌與議員共用午餐。外界質疑市長參選人未出席，母雞怎麼和小雞「箍桶」在一起？最後林佳龍臨時向攝影 棚請假，趕往參加，議員都很驚訝。

會中蘇貞昌與林佳龍互動不少，蘇貞昌表示要將2018年參選新北市長的競選總部，以及桌椅等辦公物品全部交接給林佳龍，全力支持接下來的選戰。眾人認為綠營在新北這局，可說是已完成整合。

除在野黨批評蘇貞昌行政不中立，國民黨 立委也質疑，便當雖然是小錢，但是否用公帑埋單？行政院發言人羅秉成回應，便當費是院長自己個人支付的，並未使用公帑。

林佳龍競選總部副主委、立委羅致政指出，蘇貞昌是利用中午休息用餐時間或傍晚下班之後舉辦便當會，沒有什麼違反行政中立或使用行政資源的問題。