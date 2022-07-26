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民進黨當年猛批藍黨政不分 如今「把公家當自家」

台灣新聞組／台北26日電
行政院長蘇貞昌（圖）25日邀民進黨參選人到院長官邸開便當會，引發在野黨批評。（記者葉信菉／攝影）
行政院長蘇貞昌（圖）25日邀民進黨參選人到院長官邸開便當會，引發在野黨批評。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌在官邸找執政黨參選人吃便當，遭質疑濫用國家資源，國民黨譴責蘇貞昌，混淆了行政院長與民進黨員身分的分際，最高行政首長帶頭違反行政中立，展現民進黨「黨國不分」的傲慢嘴臉；回顧過去，民進黨也屢次以高標準批評國民黨行政不中立，前總統馬英九2009年「總統兼黨主席」，就曾遭時任民進黨主席蔡英文批「憲政體制已喪失制衡機制」，和蘇貞昌的「天經地義」說標準差別極大。

2009年，民進黨批評總統馬英九濫用國家資源，以黨主席身分全台輔選，動用高規格總統維安，根本擾民。同年，國民黨主席吳伯雄率團參加中國大陸長沙的第五屆兩岸經貿文化論壇，由於有政務官隨行參與，被民進黨批評「黨政不分」。

2014年10月，時任新北市長候選人游錫堃批評對手朱立倫，利用公家資源當作自己的奧援，甚至是市府員工幫忙助選，根本是「黨政不分」。

國民黨也列舉了民進黨「把公家當成自家」案例，包括日前桃園市長鄭文燦在市長官邸邀機場工會幹部，與民進黨桃園市長參選人林智堅一同敬酒，身為公務員的勞動局長吳宏國在場，顯然是用市府資源為民進黨參選人造勢。

蔡英文也多次在總統官邸召開民進黨「選對會」，前立委林濁水認為，總統要在官邸談公務或私事都沒問題，但「選對會」明顯是黨務，而非公務，要談黨的選舉對策，應到黨部去開會，不適合在官邸召開。不過，他認為「便當會」相對有模糊空間。

民眾黨也表示行政院長既然這麼有心，為何不找其他黨和其他縣市的候選人？「明明就是黨政不分」，民進黨現在各級政治人物，都有一個習慣：「拗久了，真理就到手了。」

民進黨 國民黨 馬英九

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