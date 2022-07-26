我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

冷眼集／執政處處硬拗 「綠」能你不能

記者鄭媁

行政院長蘇貞昌25日在官邸邀請新北議員參選人便當會，面對在野黨質疑行政不中立、濫用國家資源，蘇貞昌說「對自己政黨候選人支持加油，天經地義」。蘇貞昌說得臉不紅氣不喘，金華官邸搖身變成政黨「喬家大院」，昔日總把國民黨黨政不分掛在嘴上，現今執政寶座穩了，乾脆不演了？

也不怪蘇貞昌認為在官邸開便當會交換選情再正常不過，因為，民進黨內比他更「黨政不分」的事例層出不窮。例如，蔡英文總統不久前多次在官邸召開民進黨「選對會」，討論縣市長提名人選；2019年民進黨不分區立委名單，也是在總統官邸「喬」出來的。

但難道蔡英文混淆「總統」和「黨主席」的身分，蘇貞昌就可有樣學樣？民進黨全黨「上梁不正下梁歪」，也因此，指揮中心防疫記者會成為陳時中的選舉造勢場合、桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅在市長官邸與工會成員宴席，就不足為奇了。

蘇貞昌一句「天經地義」，說得全無慚色。讓人想起過往在立院備詢，他對著立委怒嗆「在那叫什麼」、「吵死了」的畫面。只是，當「霸氣」淪為「霸道」，濫用國家資源卻習以為常，對照蔡英文曾說的「謙卑謙卑再謙卑」，無疑是最大諷刺。

民進黨執政，硬拗事件俯拾即是，「綠能你不能」成為網友戲稱民進黨的代名詞。過去民進黨動輒批評國民黨「黨國不分」，如今完全執政，這套「新黨國體制」已讓民進黨站穩天下，安能奢望這個政府坦然認錯？

民進黨 蔡英文 國民黨

上一則

民間消費變弱 台經院下修今年GDP至3.81%

下一則

不滿前妻另結新歡 男子槍殺滷味攤老闆

延伸閱讀

台漢光演習一連5日 蔡英文將出海校閱操演

台漢光演習一連5日 蔡英文將出海校閱操演
「行政不中立」 蘇貞昌再拒入龍團隊 藍酸黑色幽默

「行政不中立」 蘇貞昌再拒入龍團隊 藍酸黑色幽默
冷眼集／正國會、蘇系心結深 新北能團結？

冷眼集／正國會、蘇系心結深 新北能團結？
林佳龍盼蘇貞昌任競總榮譽主委 碰軟釘子

林佳龍盼蘇貞昌任競總榮譽主委 碰軟釘子

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕