球場沒驗收就開打 藍：誰下的指導棋

新竹棒球場重啟負評如潮。(本報資料照片)

新竹棒球場重啟後負評如潮，新竹市府昨天舉行記者會，承認市府為滿足球 迷期待，趕工造成球場養護、工程細節不足，也尚在驗收過程中，已成立改善小組定期公布進度。棒球界人士指出，如果攸關安全性的部分未完成驗收就開始賣票、開放球迷進場觀戰，涉及公共危險是違法的事。

市議會指出，將提案成立「棒球場設施改善監督小組」，強力督促市府真正扛起責任。時力市議員蔡惠婷表示，市府稱球場尚在驗收過程中，說穿了就是沒驗收完成就趕著比賽，萬一球員比賽時受傷將影響職業生涯，這非常嚴重，而沒驗收完成的球場有安全疑慮，若發生緊急狀況，後果不堪設想。

中職比賽場地包括天母、桃園、台中洲際、高雄澄清湖球場等，過去啟用前都找中華棒球協會到場勘察、提供意見，透過專業人士確認安全性，再安排業餘、職棒賽，但這次新竹未比照辦理。

棒界人士說，印象中國內棒球場沒有「未驗收就開打」前例。1999年澄清湖球場落成時，曾發生場外未驗收、場內通過驗收的狀況，但球場安全性沒問題，還是可以比賽。另位棒界人士補充，這種方式叫做階段性驗收，以台北大巨蛋為例，如球場驗收沒問題，就算其他設施暫未通過，還是可安排比賽。

新竹市代理市長陳章賢昨天舉行記者會指出，市府團隊對於棒球場爭議責無旁貸，也接受各界指教，市府邀中華職棒、球員工會、學者專家還有球團、球場公司、營造廠商一起掌握球場問題，扎實逐步改善；在球場沒有改善完成、沒有獲得中職、球員、工會認可前，不會辦任何一場職棒賽事。

國民黨 新竹市長參選人、市議員林耕仁指出，沒驗收就開打，是誰下的指導棋？讓蔡英文 總統跟上萬民眾處在沒完成驗收的球場觀看職業球賽，這是拿總統、球員、球迷的性命在冒險，這麼嚴重的國安問題誰要負責？

民眾黨新竹市長參選人高虹安也轟，沒驗收完就急著邀總統辦比賽根本是「作秀」，不顧球員安全，也不重視球迷觀賽體驗，完全無法接受市府拿球員跟球迷的身體來驗收。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶認為，林智堅為了個人政治利益大張旗鼓找蔡總統參與職棒開賽的做法離譜。她說，球場出事了，林智堅說要扛責，實際上卻已辭職、快閃離開新竹，難道是「球來就閃」？黑鍋留給其他人來扛？這樣的政績要來桃園，「我是覺得拜託不要」，讓大家看了心驚驚。

國民黨桃園市長參選人張善政表示，過去大家對林智堅的新竹政績不清楚，現在球場案工程這麼多問題，大家心裡比較清楚，林智堅能力如何由民眾去評論。