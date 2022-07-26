新聞評論／民進黨保林 學術倫理、台灣價值跟著陪葬

新竹前市長林智堅的論文抄襲風波正值高潮，又爆出他任內花12億元台幣（約4024萬美元）整建的球場品質低劣，啟用兩天即導致四名球員受傷。壞事連環爆，讓林智堅的形象瞬間崩塌，而劣質球場的衝擊恐不亞於抄襲。林智堅等不及任期結束即辭職跳槽到桃園參選，他稱會承擔責任，愈發印證其空洞。當論文案愈辯愈黑，球場案又讓林智堅的「政績」真相露餡，民進黨 還要把全黨的賭注都押在他身上嗎？

一個人有一次論文涉及抄襲，已是極嚴重的人生汙點，林智堅卻是兩次碩士論文同涉抄襲。不僅如此，論文只要有兩成的雷同，即可認定抄襲；而林智堅的兩篇論文經過不同的人工及電腦軟體比對，研判有高達六到八成以上的雷同。如此誇張的抄襲情節，林智堅還敢辯稱其論文具有「原創性」，恐怕只是無法面對現實的垂死掙扎。問題是，民進黨也要陪著林智堅狂舞，把全黨的信用和選情都孤注一擲放在他身上嗎？

民進黨近日為林智堅論文案接連出招，企圖力挽狂瀾。首先，黨秘書長林鶴明放話，台大不可能直接認定為抄襲，有恐嚇及消毒意味。接著，國安局長──也是林智堅的台大教授的陳明通發表四千字的聲明，重申該論文「未涉抄襲」。這篇長文，被譏有如一篇「學術瑕疵自白書」，無法說明林智堅論文為何與早其一年畢業的學長余正煌之論文有那麼高的雷同。與其說陳明通為林智堅而辯，不如說在為自己的學術聲譽而辯；畢竟，兩名學生寫出八成雷同的論文卻能過關，以任何大學的標準，教授都難辭其咎。

其後，林智堅本人出示當年與陳明通的通訊紀錄，說明自己研究大綱早於余正煌，因此是其「原創」，自己是「善意的資料提供者」。此一說詞顯然極為虛弱：你提供了若干民調 「資料」給另一人，那些資料只是「零件」，不表示你有權用對方的「成品」。這就好像，你借了一把辣椒給鄰居，人家炒出宮保雞丁，你不能說這是你做的。但林智堅至今分不清「材料」和「成品」的區別，更何況，他提供的民調資料，也是第三方民調機構所做，絕非他個人「原創」。

民進黨之所以深陷林智堅抄襲風波，主要原因，是蔡總統第一時間就到林智堅臉書發言相挺；然後，綠營同志競相跟進，民進黨便失去了迴轉空間。試想，如果蔡英文 不那麼衝動，先行了解一下抄襲案的情節及嚴重程度，再作出反應，至少可以避免全黨被林智堅的問題「綁死在一起」吧？尤其正逢選舉，林智堅案牽一髮而動全局，民進黨介入太深，勢必使全黨的選情大受影響，豈能不慎？事實上，多名親綠學者──包括台大「卡管」大將賀德芬、鄭秀玲，乃至醫師潘建志，皆比對過爭議論文，都覺得林智堅的怠懶難以原諒。民進黨還要力挺林智堅，豈非不把選民觀感放在心上？

以民進黨之擅於硬拗，要為林智堅強力護航，也並非沒有可能。但此事關係的不只是林智堅的清白，還涉及大學的學術倫理、社會共信的正義，乃至人間的真相。民進黨要保住林智堅，除要踩過余正煌的人格，踩過台大的校譽，踩爛明顯易辨的事實真相，甚至扭曲社會共同相信的價值。這麼鉅大的社會代價，蔡英文真的忍心讓台灣把信念和價值都虛擲在一個虛榮者身上？

民進黨已經展開恫嚇和抹黑，放話指導台大應如何避免抄襲認定，指控審定委員會召集人蘇宏達存有偏見故須迴避。這場現代版的「指鹿為馬」將如何發展，挑動台灣民主神經！