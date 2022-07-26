台大審論文 綠要蘇宏達迴避 藍批「卡蘇」

台大社科院長蘇宏達。(記者侯永全／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲風波，因兼任台大審定委員會召集人及主席的台大社科院院長蘇宏達發給學生信件提到「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要……」再掀風波。民進黨認為蘇宏達政治色彩太過濃厚，應該迴避；林智堅昨天表示完全「未審先判」，對於蘇的說法非常遺憾也難以接受。

立委鄭運鵬（左）與林智堅委任律師黃帝穎25日批評蘇宏達的政治色彩過於濃厚，不適合擔任審查委員會的召集人。記者葉信菉／攝影

本報系聯合報報導，桃園市長鄭文燦說，沒調查、沒看資料就宣稱「醜聞」，立場已經有偏差，社科院長不該有這樣的公開發言；立委鄭運鵬說，蘇宏達應優先相信社科院師生清白，沒看過任何證據就說此案是醜聞，顯然未審先判，露出國民黨 支持者本性；律師黃帝穎說，有偏頗之虞者都應迴避，蘇宏達不適合擔任學術倫理委員會召集人。

媒體詢問林智堅，若蘇宏達不合適，是否認為哪些教授適合？林智堅表示應尊重學校獨立性，學校對論文有個學倫的審定委員會，「委員召集及遴聘有相關辦法，我們尊重。」

林智堅說，7月5日事情發生到現在，國民黨鋪天蓋全黨打一人、全黨打林智堅，對他做出很多不實指控跟抹黑，他會將相關資料、文件及證據送交學校，希望兩所大學的學倫會能在一個公平、公正情況下還他清白。

國民黨桃園市長參選人張善政表示，全國都在看台大是否堅持學術倫理與尊嚴？執政黨是否會用政治力干預？他還說，「政治人物誠信比學問重要」，林智堅要把很多問題講清楚。

國民黨立委賴士葆質疑，蘇宏達是台大社科院院長，依規定主持審查會議，「民進黨過去卡管（台大校長管中閔）一年多，現在要卡蘇宏達？」

國民黨文傳會副主委林家興說，連民進黨前立委林濁水都質疑「錯字是誰的原創」，民進黨竟還有顏面開記者會對蘇宏達抹上政治色彩。

蘇宏達2019年曾因批評故宮政策，遭到台北市南港分局「查水表」，並依散布謠言罪送辦，最後裁定不罰。據台北中國時報報導，此次林智堅論文遭國民黨攻擊時，蘇提到多位教授怕被查水表，鄭運鵬直指蘇宏達很喜歡發表言論、攻擊民進黨，並反問「請教蘇院長，誰怕被查水表？你有沒有被查水表？」

林智堅深陷「兩門」爭議，民進黨雖表示力挺，但他是否仍為代表民進黨參選桃園市的最佳人選？已是基層討論炸鍋的熱點話題。多位親綠名嘴近日在電視座談強調，距離8月29日登記參選日期，尚有一個多月，民進黨應該重作考慮。