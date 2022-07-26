林智堅論文寫「准」碩士 學者：抄襲鐵證

民進黨 桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文疑似抄襲案，台大已組成審定委員會，但林智堅陣營要審定會召集人、台大社科院院長蘇宏達迴避。學者認為，依現有事證，林智堅的論文就是慢人一拍，連自己不是「準碩士」都跟著抄錯，已成抄襲鐵證；也有學者說，憑蘇宏達一人無法一手遮天，審定會成員具備學術高度，沒必要出賣自己的聲望。

世新大學教授游梓翔說，要判斷是否抄襲，經常會使用接觸、實質相似兩原則。林智堅論文引用余正煌的論文，已自白有「接觸」，兩份論文的研究設計、架構和表格，就像同一個模板套入同份問卷的不同資料，且整份論文有四個共同錯誤，也證明有實質相似。

游梓翔點出最致命的共同錯誤，兩篇論文研究的都是2014年的新竹市長選舉，當年林智堅在選舉公報學歷欄的最高學歷是中華大學科技管理研究所，但余正煌在論文中分析候選人，說林智堅還在台大國發所讀在職碩士專班二年級，只是「准碩士」（應為「準」碩士），林智堅的論文竟也跟著寫「准碩士」。

游梓翔質疑，如果林智堅是原創而不是抄襲，難道連自己已讀完中華大學碩士都不知道？

台師大名譽教授吳武典則說，學術審定往往是以論文出版先後順序來判斷，現有事證來看，林智堅有理說不清。

另位不具名國立大學退休 教授則說，相信林智堅有些原創成分，但現有證據就是硬凹，幾天前公開講自己是原創，讓人覺得無知，「連錯字都抄過來就是懶惰，再講下去就是無恥。」

文大大眾傳播系教授王翔郁則說，「私人恩怨能否構成迴避要件是另一回事」，不能說蘇宏達曾公開講被民進黨查水表，就會以此報仇，若照此邏輯，台大審定委員組成後，政府把全部人都查一遍，就說這些人都不適任？

一名曾任審定委員的大學教授說，審定會確實很難完全中立，但國立大學相較「怕事」，且審定會做成決議時，一定要提出相關證據，再由委員簽字背書，蘇宏達無法一手遮天，被找來擔任委員的教授也沒必要為了人情出賣自己聲望。