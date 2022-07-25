新北市長民調 侯友宜獲57%支持 林佳龍21%面臨苦戰

新北市長最新選情 資料來源╱聯合報系民意調查中心

年底新北市長選戰，民進黨 徵召交通部前部長林佳龍挑戰國民黨 現任市長侯友宜 。本報系聯合報新北市長選情調查發現，藍營擁現任優勢，綠營面臨苦戰。侯友宜以五成七支持度大幅領先林佳龍的二成一；六成三選民看好侯友宜續掌新北，一成認為林佳龍有贏面。

調查發現，如果明天投票，侯友宜獲得五成七選民支持，二成一青睞林佳龍，侯領先對手36個百分點，另有二成二選民未決定。

交叉分析發現，不論男性或是女性選民，侯友宜都獲得逾五成支持；林佳龍在男性和女性選民中所獲支持約二成。

從年齡差異來看，侯友宜深獲年輕和青壯族群選民青睞，在20至59歲選民支持度都超過六成，60歲以上選民中則有四成五挺侯；林佳龍在各年齡層選民所獲支持則相當平均，介於二成至二成三之間。

從政黨傾向來看，侯友宜獲得逾九成國民黨支持者和八成五民眾黨支持者力挺，侯在中立選民中也略勝一籌，以五成六支持度領先林佳龍的一成四。即便是民進黨支持者中，也有三成三擁侯，僅六成挺林，綠營選票凝聚仍有努力空間。

從勝選聲勢來看，新北選民多看好侯友宜連任。六成三選民認為侯友宜當選希望較大，僅一成覺得林佳龍較有勝算，二成七無法判斷。

侯友宜聲勢占上風，施政政績加分不少。調查發現，侯友宜的施政表現獲得七成二選民肯定，僅一成四不滿意，一成四無意見。分析顯示，滿意侯友宜施政的選民，七成三挺侯，一成三擁林；不滿意侯友宜施政的選民，則有七成二挺林，一成擁侯。

跟其他縣市類似，選民的選舉效能感並不高，六成一新北選民認為年底縣市長選舉結果完全不會影響他們的生活，僅二成二覺得有一些影響，一成認為影響很大。