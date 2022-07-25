新北市民進黨基本盤約4成 侯友宜非穩贏林佳龍

本報系聯合報新北市長民調，國民黨現任市長侯友宜以五成七支持度大幅領先民進黨參選人林佳龍（圖）的二成一。（本報資料照片）

根據本報系民調 ，新北市長侯友宜 以五成七支持度勝過民進黨 新北市長參選人林佳龍的二成一。雖然差距高達三成六，不過綜觀歷屆新北市長選舉，民進黨在2014年得票率四成八、2018年四成二，二次選戰中，綠營在新北的基本盤約四成。綠營攻勢猛烈，加上藍營反侯隱患，侯友宜並非穩坐泰山。

目前民調，侯友宜明顯壓過林佳龍。會出現這樣的落差，主因侯友宜執政三年多來，施政獲得多數新北市民肯定，勤跑基層且市政宣傳成功。不過，以過往經驗來看，投票當天，綠營基本盤仍會歸隊，差距不會如此懸殊。

林佳龍被徵召轉戰新北市，使他成了民進黨內最倉促上陣的參選人。在人生地不熟的情況下，他能倚賴的只有民進黨派系。要鞏固綠營基本盤應不成問題，不過，若僅保底四成選票，依然可能潰敗，甚至牽動2024總統大選和立委選情。

所以，林佳龍應有大小目標：小目標是穩住局勢，不形成潰敗，拉近和侯友宜的差距，並勝過行政院長蘇貞昌在本屆市長選舉的票數；大目標則要擊潰侯友宜，入主新北市府，卡死侯前進總統府的路，也為自己前進總統大位鋪路。林佳龍近期頻頻開砲，猛攻市政議題，炒熱選情，希望爭取中間選民支持，翻盤贏了當然漂亮，即使輸了也要好看。

侯友宜則有內部隱憂。他在公投案的立場不被深藍選民諒解，地方傳出不少「票投議員、不投侯友宜」的聲音，揚言「報復性不投票」，民調數字恐怕不能換算成票數；侯若繼續漂移在藍營之外，無法讓流失的深藍選民歸隊，短期可能步上前市長朱立倫在新北市長連任選舉後塵，面臨選票流失疑慮，長期則影響侯友宜未來角逐總統大位的底氣。

侯友宜目前民調大勝，不過距離選戰仍有四個月，什麼情況都可能發生。民進黨選舉能力從不令人質疑，從恩恩案到林口交流道、五股夏綠地和前瞻停車場補助爭議，在中央和林佳龍合作情況下，政績似乎都成了對手的；侯友宜一路被動挨打，一旦被搶走「功」之後，只剩下「勞」，稍有不慎就可能翻船。