黑白集／造勢趕香客、擋陳情 廟是民進黨開的？

桃園市長鄭文燦（前排中）跨區到苗栗助選，陪著民進黨縣長參選人徐定禎（前排右）前往拱天宮參拜。（本報資料照片）

桃園市長鄭文燦跨區到苗栗助選，陪著民進黨 縣長參選人徐定禎前往拱天宮參拜。一行人浩浩浩蕩蕩在殿前排開，當時仍有一名婦人在案前跪拜，卻被廟方要求讓開。婦人當場飆罵「政客真丟臉」，占著一個廟，別人都不能拜。

民進黨一到選舉就拜廟，官威大了，就胡亂趕人。那天在萬華龍山寺，陳時中 遇上民眾陳抗，警方不由分說就把人扛走，去道歉還這麼粗魯。這回，在場的女士是動過手術 來還願，人家正在向媽祖祈願，民進黨仗著官大勢眾就要把婦人趕走，這廟是貴黨開的嗎？

廟方看到大官來參拜，就要信徒靠邊站，這是對神明不敬。在媽祖眼中，眾生平等，豈有「官優先」這一套？鄭文燦一行明明看到別人正在祈願，卻好意思打斷，這麼盛氣凌人，能得到神明賜福才怪。

林佳龍24日也到新北頂泰山巖參拜，並機巧地帶上蔡總統和蘇院長致贈的匾額當伴手禮，以壯行色。但由於是臨時抱佛腳，廟方司儀竟兩度口誤，把他喊成「侯友宜」，當場真尷尬。不僅如此，原本通知說蘇巧慧要陪林佳龍拜廟，結果卻沒現身，正國會與蘇系的「不對盤」又被說了一番。

當年蘇貞昌在保安宮發誓「不再參選」，最後仍食言，政客「連神明都敢騙」的烙印已洗不掉。那麼，民進黨至少保持一點敬神之心，別在廟裡耍官威。