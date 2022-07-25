韓國瑜成兩難題 柯志恩透露2人曾熱線

國民黨高雄市長參選人柯志恩(右)25日上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，談市長選情等話題。(翻攝自廣播節目直播畫面)

國民黨 高雄市長參選人柯志恩今天上午到台北打空戰，接受廣播節目主持人周玉蔻訪問，周嗆辣問柯「之前說政見不會有愛情摩天輪」，似乎得罪韓團隊。柯表示，她當時可能沒表達完整，但她與韓市長彼此間是好朋友，沒有疙瘩，但這場是柯志恩的選戰，「我必須趕快讓高雄先認識柯志恩」。

周玉蔻今天在節目一開場就介紹柯志恩是陽光女孩，柯立即接話說「我是陽光女孩的媽」，周笑稱柯志恩快人快語直爽風格很不國民黨，「從綠營來看是有點遺憾的人才」。

柯志恩之前受訪提到「這次政見不會有愛情摩天輪」，外界認為柯對韓國瑜 牌又愛又怕，想喚起韓粉熱情，又怕嚇跑中間選民，成了兩難題。

柯今天在廣播節目中澄清，愛情摩天輪一事她有向韓團隊前副市長葉匡時等人說明，她參選前也曾和韓市長通電話，韓市長對她與多鼓勵，兩人是好朋友，韓市長不會介意她談起愛情摩天輪等話題。

柯志恩說，她2020年在新北市板橋區域立委選戰失利，有人質疑她「有資格選高雄市長嗎？」她說，自己也曾遭遇許多挫敗，不是外界認定的「人生勝利組」，既然下定決心就是往前衝，沒有懸念、不會後悔。立法院前院長王金平 以大家長之姿為她操盤陸戰，韓團隊葉匡時等人協助她擬定政策等，策略是南北串聯打空戰拚聲量，搭配高雄各選區議員開拓陸戰能量，要幫高雄藍營守住議會過半席次。