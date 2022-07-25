台大社科院長指林智堅論文案為「醜聞」 院生看法兩極

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文疑似抄襲，國民黨多名市議員日前具名向台大檢舉，台大日前表示已組成審定委員會。（本報資料照片）

民進黨 桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文疑似抄襲，國民黨 多名市議員日前具名向台大檢舉，台大日前表示已組成審定委員會。由於該委員會召集人依台大學倫處理要點規範，為台大社科院院長蘇宏達，近來他對外行事作風相當低調，不過他於7月22日以中、英文雙語向台大社科院所有學生發表內部信，強調委員會一定依據法規，毋枉毋縱，並在文末提及「這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要，各位一定要謹記在心，一生不渝。」

台大社科院學術單位包括政治系、經濟系、社會系、社會工作學系，以及國發所、新聞所、公共事務研究所。蘇宏達透過社科院辦公室，發信給院內所有博士、碩士、學士和碩士專班學生，信中以「相信大家都已聽聞本院國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲一事」破題，他表示，此事弄得沸沸揚揚，已嚴重傷害台大和本院的聲譽，亦引發諸多校友的關切、甚至憤怒，對於絕大部份兢兢業業、認真踏實的師生同仁，尤其是碩士班同學，極不公平。

不過該封信也在社科院學生間引發熱議，且看法兩極。一名台大社科院學生說，該信顯然是精神喊話，但該事影響到的是「碩士專班」名譽，且是針對特定個人與系所，蘇宏達把整個學院、學校拉下水沒意義。

另一名台大政治所學生則覺得「難過」，他說，在收到蘇宏達這封信的前三日，所辦公室才來信要每位碩士生畢業前完成論文「原創性聲明」，他認為這對於認真寫論文的學生不公平，尤其學術倫理是「基本中的基本」，如今卻因林智堅案要師生藉聲明書自證清白，已嚴重傷害人與人間的信任關係。

該名政治所學生也說，被找進審定委員會的老師壓力一定都很大，近日也聽聞部分老師在被徵詢意願時有所顧忌。其中，立場偏綠的怕被說偏袒，立場偏藍的也怕若會議記錄或名單外流，會被惡意操作成政黨對決，有些老師也怕好不容易爭取到的計畫因這起事件而有變卦，大學自主又再度因政治利益被侵害。

另一位不具名台大社科院學生表示，大學本就有責任把關學術倫理，但信中提及「比照歐美一流大學標準」，一來展露出「台大就是不如歐美學校」的自卑，二來也展現看不起台灣其他學校的自傲。難道不是台大，在院長的眼裡就不用把關、可以輕縱違反學術倫理者？

該名社科院學生也說，一個至少60分的碩論指導一定清楚學生的寫作風格，而且碩論是在無數次與教授的meeting之後才能產出的東西，他的指導教授選擇睜一隻眼閉一隻眼，最後事情炸開，只能說責任自負。輿論炸開、抄襲也幾乎是既定的事實，是誰來審結果也不會有差。系所、學校聲譽也是清者自清，哪些系所有認真教學、把關論文品質，哪些不是，大家都心裡有數。

一位不具名台大社科院教授表示，不管是學術審定委員會，又或是校內其他層級的委員會，「都不是院長一個人在做決定」，而是採合議制。他也說，抄襲事件在被人檢舉後，不管過程與結果如何，對學校來說都是醜聞，而在林智堅的案件中，兩本論文內容高度雷同，顯然只有一本是真的、一本是抄的，一翻兩瞪眼，無關乎政治。

根據台大學倫要點，審定會審定完竣後應做成具體決議，應有三分之二以上委員出席，以出席委員三分之二同意，才能認定論文違反學術倫理。