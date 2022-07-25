陳時中批沒行政經驗 蔣萬安回民選更知民意

台北羽球公開賽24日冠軍戰，民進黨台北市長參選人陳時中（中）到場觀戰。（記者曾原信／攝影）

民進黨 台北市長參選人陳時中 昨天發表新書時表示，做人剛開始往往是「怒而威而起」，但長期無論述就淪為「怒而不威」，現今社會有人「常常很凶，但沒什麼人理」，走到一定程度就要「不怒而威」，否則代表能力不足應退下，這是他的人生哲學。中央流行疫情指揮官王必勝也暗諷有人動不動就「震怒」、「丟文件」，凸顯陳時中的高EQ。

陳、王二人說法被質疑是影射台北市長柯文哲 。陳時中聲稱「絕無影射之意」。北市府表示，選舉口水無益市政，市府不隨之起舞，也盼不要浪費媒體資源。

陳時中昨上午發表新書「溫暖的魄力」；台北市副市長黃珊珊下午也分享新書「三十三個人生故事」。國民黨台北市長參選人蔣萬安則透露將推出新書。陳、黃二人都說無意隔空較勁。

陳時中表示，這本書在去年暑假疫情趨緩時就洽談，並非為選舉準備，否則書名應該叫「陳時中的從政初心」。他只是審視自己的初心，出版時間和黃珊珊撞期「應是湊巧」。

柯文哲日前曾批民進黨刻意攻擊，讓他成為台北市長選戰「第四名參選人」。「對號入座的人很多」，陳時中表示，有人質疑他的書名影射蔣萬安沒魄力，或暗批柯文哲「第四組競爭者沒溫度」，但「那只是我對自己的期許」。

對於陳時中說，柯文哲選總統意願強烈，黃珊珊難擺脫其陰影。黃珊珊表示，每個人都是獨立個體，不管誰要選舉都是自己負責。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）和台北市副市長黃珊珊（左三）24日出席北投區健行活動，一起大跳熱身操。（記者邱德祥／攝影）

陳時中另批蔣萬安沒行政經驗。蔣萬安說，陳時中八年前也挺過沒行政經驗的柯文哲，民選經驗絕對比行政經驗來得重要；沒有好的行政訓練，就只是聽命行事，只有黨意、沒有民意，反倒是民代能夠體察民意，為民著想。

蔣萬安說，民進黨在疫情中造成人民分化對立，透過政治操作防疫，才會有人說「國民黨沒做好，大家罵；民進黨做不好，罵大家。」另陳時中曾說自己是平民參選人，但蔣萬安酸「好大官威，哪來的平民。」

有網友說，家中大伯表態要投黃珊珊、伯母卻要投蔣萬安，呈現藍營分裂投票。