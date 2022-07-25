林智堅論文案 台大社科院院長：醜聞 嚴重傷害台大聲譽

身兼林智堅論文案審定委員會召集人的台大社會科學院院長蘇宏達，發內部信給全院學生，提及「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要」。（記者鄭超文／攝影）

民進黨 桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文被檢舉抄襲，台大已組審定委員會審理。委員會召集人兼會議主席的台大社科院院長蘇宏達，7月22日向該院學生發表中、英文信件表示，委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽。蘇在信中稱：「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。」

本報系聯合報報導，根據「台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，學術倫理案會由所屬學院組成審定委員會處理，召集人為該學院院長。林智堅的國發所學倫案已由台大社科院組成審定委員會。

採歐美一流大學標準處理

蘇宏達22日透過社科院辦公室發信給院內所有博士、碩士、學士和碩士專班學生，信中以「相信大家都已聽聞本院國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲一事」破題，並指此事弄得沸沸揚揚，「已嚴重傷害台大和本院的聲譽」，亦引發諸多校友的關切、甚至憤怒，對於絕大部分兢兢業業、認真踏實的師生同仁，尤其是碩士班同學，「極不公平」。

蘇宏達在信中提到，委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽。由於依法須全程保密，審理期間他不會接受任何單一媒體的採訪、詢問，一切由台大公關室對外說明並聯繫。媒體刊載關於個人的說詞或評論，純屬捕風捉影，均非事實。

林律師質疑是「未審先判」

因蘇宏達以「醜聞」二字提醒學生誠實、紀律和榮譽的重要，遭林智堅委任律師黃帝穎質疑是「未審先判」，要蘇宏達迴避審定會。但有台大社科院教授說，審定委員會是採合議制，並非「院長一個人在做決定」。

至於中華大學論文案調查進度，中華大學昨指出，已成立審議委員會，應於組成後一個月內完成調查，並提出調查報告。必要時，得延長一個月。