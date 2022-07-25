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新聞眼／論文球場雙主菜 讓民進黨難下嚥

記者 李光儀

民進黨桃園市長參選人林智堅24日就論文抄襲案舉行記者會，但釐清效果不大，反而是疑點愈來愈多。更雪上加霜的是，林任內改建、被其視為重大政績的新竹棒球場，也因問題百出而暫停使用。林智堅的問題，已經宛如民進黨年底選情的「共業」。

24日這場記者會，斧鑿痕跡甚深。前一天，林在台大國發所的指導教授陳明通發了一篇長文，為其護航，兩人皆主張論文的「原創性」在林；沒說出口的，只是另一位碩士生余正煌「抄襲」林智堅，而不是林抄襲余。

至於中華大學的碩士論文，除了抄襲，還牽涉著作權歸屬問題。林的碩論與中華大學受竹科委託完成的報告內容幾乎相同。對此，林智堅採取「四段論」辯解。第一段，他一開始就參與委託案；第二段，是他曾以此主題發表研討會論文，證明其有著作權；第三段，其論文完成早於中華大將報告交付給竹科；最後，中華大撰寫報告的教授聲明林使用其內容「合情合理」，證明「其他著作權所有人」已同意著作權全部讓渡給林。

這些說法，雖在邏輯上環環相扣，卻很難自圓其說。就台大論文來說，最關鍵仍是余的論文完成時間早於林，而林論文在文獻回顧時也引用余的論文，表示林曾看過余的論文，何以不但沒指控余抄襲，反而「引用」？

而林智堅對中華大論文的解釋，漏洞就更多了。首先，根據中華大給竹科的研究計畫，林只是研究助理，其職責無關「報告撰寫」，且竹科報告和附錄的問卷上，也都沒有林的名字；且在竹科與中華大的契約裡，保密義務是研究一開始就存在的，換句話說，從林的「研討會論文」，就已存在侵權問題。最關鍵的是，竹科報告和林論文內容相同，作者不同，勢必有一方抄襲另一方。

林智堅和民進黨過去這段時間，都反批國民黨是「沒有辦法打政績才打論文抄襲」，結果沒想到論文案還沒燒完，「政績牌」的棒球場案就爆發。且好巧不巧，中華職棒的會長，還是代表民進黨參選台中市的蔡其昌。林智堅端上的論文、棒球場「雙主菜」，民進黨是愈來愈難下嚥了。

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