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林智堅稱是論文「資料提供者」 藍批：讓人背黑鍋

台灣新聞組／台北25日電
林智堅表示，他要向母校中華大學以及台灣大學的老師和同學，在這一段時間承受不必要的責難和不理性的攻擊，誠摯地表示歉意。（記者葉信菉／攝影）
林智堅表示，他要向母校中華大學以及台灣大學的老師和同學，在這一段時間承受不必要的責難和不理性的攻擊，誠摯地表示歉意。（記者葉信菉／攝影）

民進黨桃園市長參選人林智堅昨天針對碩士論文再度公開說明表示，他是原創、絕無抄襲，是一個「善意的資料提供者」，並強調「三個在先」：題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，和研究生余正煌的論文有雷同處，是「研究設計」部分。對此，台北市議員王鴻薇質疑，林智堅是想讓余正煌背黑鍋。

本報系聯合報報導，林智堅出示證據強調，他的研究設計早於余，且在2016年2月1日之前就寄給指導教授陳明通並收到陳的回信，隨後2月中旬，陳明通才將林的計畫書草稿和民調資料提供給余；他與陳明通往來的電子郵件及附件內容都交由律師公證，並提供給台大學術倫理審定委員會。

媒體追問，林智堅論文引用文獻中，為何包含余的論文？林智堅說，他是一個善意的資料提供者，從時間序看得出來，余比他早完成論文寫作，原因是他當時已擔任市長，工作很繁重，但在陳明通指導下，他一直努力想完成，在尾端時，也有拿余的論文作為結論參考，但他的論文結論和余完全沒有雷同，他基於學術倫理，還是把余的論文放進引用文獻中。

王鴻薇表示，林智堅的記者會簡直是「抄襲論文的犯罪自白」，林稱找到新事證，證明自己的台大論文比余正煌還早寫，「簡直是大笑話」，因為林拿出的是他跟時任指導教授陳明通間的email，但論文完成從來不是學生跟老師間的email就能證明，根本不堪一擊。她最快今天向台大檢舉余正煌涉抄襲論文，屆時余正煌勢必要出來捍衛清譽。

民調 民進黨

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