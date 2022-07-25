林智堅自打臉？當議員時曾質疑市府「怎驗收」碎石球場

新竹棒球場斥資12億（台幣，下同，約3975萬美元）重建，本周開幕頻出問題，新竹市前市長、桃園市長參選人林智堅也因球場施工品質挨轟，有媒體發現，2013年林智堅擔任市議員時，就曾因其他棒球場發生類似新竹棒球場如草皮區出現小石頭等問題質問市府「這樣的工程品質，是怎樣驗收通過的？」

本報系聯合報報導，有媒體發現，當年東區簡易棒球場、壘球場剛啟用，時任市議員的林智堅發現紅土混有建築廢棄磁磚碎石，擔心球員因此受傷，質疑市府這種工程品質為何可以啟用。

九年後林智堅當上新竹市長，將棒球場作為任內政績，22日開幕戰後卻爆出諸多問題，包括外野碎石太多、紅土大小顆、場內排水溝設計不良、觀眾席地板破洞、女廁門鎖在門外無法鎖門。

耗資12億預算 改建的新竹棒球場，連兩天比賽已經三位職棒選手因場地受傷。國民黨 立委洪孟楷表示，民進黨 桃園市長參選人林智堅說要一肩扛起責任，「落跑到桃園的人，就問你要怎麼扛？」這樣的工程品質，當初新竹市政府怎麼驗收、如何同意廠商完工？和中華職棒在開打前難道沒有意見？讓球員們去這樣的球場比賽，分明草菅選手生涯性命。

洪孟楷指出，12億的預算，已經跟新建球場無疑，再多的抱歉都掩蓋不了，為了趕剪綵急救章的推出；場地不合格、女廁無法鎖，最根本的低級錯誤，連讓三位球員受傷，連台灣最重視的國球都可以這樣搞，到底還有什麼事做不出來？

此外，新竹棒球場甫風光啟用，就因設備問題屢傳球員受傷，打完兩場中華職棒賽事就喊卡。昨天原訂下午舉辦富邦悍將隊與味全龍隊之戰，聯盟在中午緊急宣布延賽，8月的新竹主場賽事也朝更換比賽場地辦理。因球場品質出包打不成比賽，中職史上還是首見，也被外界形容「開幕即閉幕」。