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新聞評論／林智堅引五月天歌詞駁論文案 真當自己的神？

聯合新聞網「重磅快評」
針對論文疑點，林智堅（中）感性講話15分鐘，鄭運鵬（左）則足足講了兩倍時間，彷彿鄭才是更懂這本論文的人。（記者葉信菉／攝影）
針對論文疑點，林智堅（中）感性講話15分鐘，鄭運鵬（左）則足足講了兩倍時間，彷彿鄭才是更懂這本論文的人。（記者葉信菉／攝影）

一改過去幾周的冷處理，林智堅陣營24日大動作針對論文案說明。記者會分為「文青感性訴求」與「論文爭議細節探究」兩大部分，林智堅僅擔綱感性訴求照稿演出，論文細節由他人代答，呈現出自己並非最清楚論文的人之感。且屢次強調「學歷不是最重要的，最重要的是要能聆聽民眾的聲音」，在新竹球場千瘡百空狀況曝光後，更顯諷刺。

林智堅在記者會的表現，基本上延續了過去，出事別人扛、總有人幫忙說明的情況，只要做好外在包裝，自己永遠能梳著招牌油頭，穿著合身西裝持盈保泰。

最經典的案例，在推動大新竹合併時，林智堅即不顧政治上的老師傅柯建銘仍模稜兩可態度，主動拋出此議題；事後黨內英系、正國會聯手炸鍋，林選擇的是退出參選大新竹市長，一個華麗轉身，換來的是柯建銘的滿身箭靶。

如今論文案記者會選在民進黨中央舉行，再次上演全黨救一人，林智堅依舊愛惜羽毛，24日的文青說帖，從他在求學時期錯過學習機會，但始終有顆上進心說起，又引用五月天的「倔強」歌詞，「愛我的人別緊張，我的固執很善良」，柔性出擊，主打的是感性訴求，對論文細節除了原則性宣示是原創、絕無抄襲外，並無過多新的說明。

真正論文細節探究部分，則是上演歹戲拖「鵬」，由原先也有意爭取桃園市長的立委鄭運鵬主講。林智堅感性話語約15分鐘，鄭運鵬說明林智堅論文爭議點，卻足足講了兩倍時間，且對研究設計、參考資料、任何時間點倒背如流，彷彿他才是更懂這本論文的人，更適合選桃園市長，也再次應證了林智堅凡事靠包裝、出事要人幫的政治性格。

凡事靠包裝也體現在公共建設上，林智堅記者會提及，學歷不是選戰的重點，也不是最重要的事，能回應市民需求才是。但新竹球場不堪使用引發排山倒海民怨才剛發生，揭櫫的是文青政治路線，和球場帥氣拍照完之後，仍得面對實質檢驗。

林智堅用「倔強」喊話支持者，但他引用歌詞的下一句是令人啼笑皆非的「我的手越骯髒，眼神越是發光」，而這首歌中的另一句歌詞「我就是我自己的神，在我活的地方」，恐怕更是林智堅該深思的。若總是在所到之處塑造出神一般的存在，忽略了踏實耕耘才是從政的根本，那面對選戰的連環爆，才剛開始。

民進黨

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