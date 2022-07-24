大屋頂下／智堅辛苦了（上）蔡英文論文及川普開槍

上世紀末至本世紀迄今出現的最重大的文明議題是：人們驚覺中國操作的專政體制迅猛崛起，相對地，以美國為代表的民主體制則急遽異化、式微，甚至沉淪。

兩相對照，以美國為首的西方稱中國為「系統性挑戰」，中國則自詡平視世界，甚至說「東升西降」。

這個真實的場景，與法蘭西斯‧福山「文明終結論」的預言完全相反。但是，迄今仍主宰世界話語權的西方，卻主要仍在詛咒專政體制，而較少見反求諸己地省思檢討民主體制如何及為何出現了這種耗弱沉淪的趨向。

這是一個大歷史的大題目。可從川普 的開槍論，與蔡英文 及林智堅的論文談起，二者皆是民主的奇觀，也是民主的悲劇。

2016年，川普競選總統期間說：「我可以站在第五大道中間朝某人開槍，而我也不會因此失去選民。」當年，川普贏得了總統大選。

川普這段談話引起了一串辯論。有謂總統若開槍，或許真能獲得刑事豁免，待卸任後追訴云云。擱此不論。但此事更深一層的意味是在，川普竟敢這樣說，這樣相信，而他的「選民」亦不以這類言論為忤，選出了這樣一位民粹狂人總統。如果此事成真，總統當街殺人，但選民仍然支持，這已是超越法律的問題，而涉及了一個終極思考：「這就是美國追求的民主政治嗎？」

川普的憑藉就是這種「開槍也不失選票」的傲慢及狂妄。例如，雖然美國各州各法院判定大選合法，但他仍說選舉被「竊取」，而其支持者亦認同此說。又如，國會山莊案，他似只咬定他沒說出「叛亂」一詞，而完全迴避了事證俱在的操作過程。如今，他的支持者仍期待他在2024捲土重來。問題是：這一場川普風潮究竟是美國民主的躍升或沉淪？

任何人都看得見，美國現今最大的危機，不在中國崛起，而在民主失能。美國自己會把自己搞死。

就事理結構言，蔡英文的論文門較川普開槍論複雜得多。蔡案已經纏訟，但整個事件其實主要是卡在教育部於2019年（論文門風波已起時）突將涉案關鍵文檔設為「機密文件」，規定封存30年，至2049年始能解密，屆時蔡英文已93歲，不知是否尚在人間。

論情論理論法。如果蔡英文光明磊落，而她若確有一本真金不怕火煉的論文，為自身清譽，為回應社會關切及愛護國家，她必定樂於公開一切可以一翻兩瞪眼立即證實清白的證據，豈會竟然出現教育部專案密封總統論文檔案30年的怪事，反使蔡英文自陷於百口莫辯以致纏訟而助長社會非議的不堪境地。這不是任何正常人會有的作為，更不是一位自愛及愛國的總統應有的風範。

因此，輿論認為，僅以蔡政府教育部特案密封蔡案文檔30年一事即可說明，其中必定有鬼。

川普的風格是：「我在第五大道對人開槍，也不會失去選民。」但蔡英文顯然自知並無「我即使論文作假，也不會失去選民」的民粹魅力。她的作法是「密封30年」，窮盡一切國家手段要讓選民無法證實此事的真假。

到了林智堅的論文門，情境更為猙獰。蔡英文是拿不出一本正規的論文，又將關鍵文檔密封30年，使論文爭議圍繞在有、無、真、假之間。但林智堅「複製／貼上」的兩本論文，卻已是眾目睽睽與有目共睹，但蔡團隊及林本人仍作睜眼說瞎話的無謂狡辯，蔡英文甚至還為林抱屈稱「智堅辛苦了！」

這樣的意態已接近川普的開槍論。不啻就是要說：「即使盡人皆知林智堅有兩本『複製／貼上』的論文，民進黨 也不會失去它的選民！」

然而，民進黨要全體台灣人吞下的不僅是林智堅兩本「複製／貼上」的論文而已，它現在其實是要全體台灣人吞下民進黨經營的整個「深層政府／台獨公司」。如此吃定台灣選民，不啻是要媲美川普鄙視民主、玩弄民主的傲慢與狂妄。

先解釋「深層政府／台獨公司」。

林智堅論文門，牽出了幾條主線：

1、私立中華大學董事長李妍慧，她同時斜槓兼任民進黨發言人。她的夫家及家族，是中華大學的主要出資者，也是當地「昌益建設／昌禾集團／昇益開發」的主人。昌益集團是蔡英文總統大選第三大政治獻金提供者，中華大學則是蔡政府的標案大戶。其間，出現「黨／企／學／政／獻金／標案／建商」的聯結。

2、中華大學公開對外自稱「不是學店」。林智堅的第一本論文即出自中華大學，指導教授賀力行在昇益開發任高薪獨董。他指導過473名碩博士，平均一年近30名。其間，出現「學店／論文量販指導教授／獨董」的聯結。

3、陳明通是民進黨官學兩棲的明星，曾任台大國發所所長，他指導過173名碩博生。現任桃園市長鄭文燦及競選桃園市長的林智堅即同門師兄弟。此間，出現「國立台灣大學／官學兩棲明星／涉嫌以國立大學學位放水為政治團伙鍍金」等聯結。

這就是具體而微的「深層政府／台獨公司」的真實展現，也是較兩本「複製／貼上」論文更令人驚悚而必須嚴正對待的政治黑洞。中華大學、昌益集團這類元素，正是民進黨「深層政府」寄生之地；陳明通這類明星則涉嫌將學位名器「利益輸送」給同黨團伙，台大也淪為「深層政府」的基地。於是演出「黨／企／政／獻金／標案／建商／學店／黨發言人／論文量販指導教授／獨董／政學兩棲明星／以學位名器放水為政治團伙鍍金／廣建門生黨羽」這個一條龍的「黨／政／企／學」產業鏈，亦即將「學位／論文／門生／標案／獨董／獻金／地方開發」一概統統交易化、商品化，儼然就是一家生意興隆的「台獨公司」。

林智堅論文門只是冰山一角，但看懂了論文案，也就可以看懂民進黨正把台灣搞死的整個台獨公司。

川普的開槍論撕裂了美國，但迄今仍有極多美國人認定他就是美國的英雄與救星。許多論者說這其實是美國民主的「台灣化」，這究竟是美國民主的躍升或沉淪？

台灣今日面對的，不只在要不要接受兩本「複製／貼上」的論文，而是全體台灣人應思考能不能接受這一家台獨公司？

民進黨彷彿是在挑戰全體台灣人說：「現在大家都親眼看到了，民進黨就是一家台獨公司，但我們也不會失去台灣人的支持！」

這是台灣民主的躍升或沉淪？