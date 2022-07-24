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論文爭議 陳明通再替林智堅喊冤 蘇煥智批「幫派化」

台灣新聞組／台北24日電
國民黨主席朱立倫（圖）23日批評，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲是「台灣之恥」。（記者張裕珍／攝影）
國民黨主席朱立倫（圖）23日批評，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲是「台灣之恥」。（記者張裕珍／攝影）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲延燒，當年的台大國發所指導教授、國安局長陳明通昨發出4000多字聲明，強調無涉抄襲、林智堅是論文原創者；林智堅競辦昨天表示，林智堅已找到台大論文沒抄襲的重要事證，並透過律師保全證據，今天將舉行記者會公布。

陳明通昨再次替愛徒喊冤，表示林智堅與另名學生余正煌論文，基於同一組問卷所蒐集的資料，「操作性定義」當然會完全一樣，「這不是抄襲」，兩人都沒抄襲動機，外界認為文字相似、語法相同就是抄襲，完全是「去脈絡化」的說法。

國民黨主席朱立倫則痛斥，林智堅兩本論文從頭抄到尾，「這是台灣之恥」。朱立倫說，市長候選人的品德最重要，林智堅兩本論文，找個小學生來看、念一下，就知道什麼叫做抄襲，連錯字、錯誤的英文拼音都一樣。

前台南縣長蘇煥智也抨擊，民進黨上下掩飾林智堅論文抄襲，淪為不問是非的「幫派化政黨」。蘇煥智指出，林智堅抄襲程度高達九成四，民進黨上下為掩飾林智堅論文抄襲，以執政資源強大行銷力挺，「顛倒是非、沉淪無底限」，這是台灣民主的悲哀。他呼籲林誠實面對，坦承錯誤道歉，民進黨應另提人選。

對於外界質疑，林智堅陣營除駁斥抹黑，更提告反制。林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，兩周多來，林智堅透過電腦資料救援，查找相關email、行程紀錄等，已順利找到「台大論文寫作在先，沒有抄襲」的重要事證。

民進黨 幫派 國民黨

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