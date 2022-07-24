桃市府前諷林智堅論文門廣告 不到一天就被消失

「出包」選舉廣告就在市政府正對面，諷民進黨桃園市長參選人林智堅，但不到一天就被下架。（記者鄭國樑／攝影）

桃園市四位無黨籍議員及參選人昨早在市政府前大樓牆面高掛廣告，「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」諷刺民進黨 桃園市長參選人林智堅論文門事件，大約兩個小時後廣告商就要求撤下，傍晚6時不到，廣告就「被消失」，由廣告商自行下架，引發議論。

桃園市議員牛煦庭等人自費高掛巨幅廣告，同樣牆面最下方還有林智堅和議員參選人合體海報，最後只有「論文抄襲」廣告被拆，林智堅海報仍完好如初，被質疑是「行政雙標」。

牛煦庭說，廣告公司昨下午稱警察 要拆除，廣告到昨晚就不見了；議員參選人毛嘉慶昨晚到桃園警分局中路派出所報案加重竊盜、侵占。警方反駁有要求業者拆除，已受理報案。

不過，該大樓管委會總幹事昨晚說，因管委會過去就決議不宜掛政治話題，因文宣廣告文字過於敏感，才請外牆廣告商拆下來。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，市府從未給任何業主壓力，選舉到了，任意影射，製造受迫害的假象，不足為取。廣告看板懸掛一切依法辦理，市府從不審查廣告內容，市長鄭文燦對於五花八門的廣告，認為是民主常態，不干涉內容。