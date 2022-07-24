林智堅政績？新竹球場問題一籮筐2天3球員傷
斥資近12億元（台幣，下同，約4000萬美元）重建的新竹市立棒球場前晚開幕戰，被球員質疑「糟如古巴」，開幕兩天就造成三名職業球員受傷。民眾黨新竹市長參選人高虹安更直指，得標廠商巨佳營造曾有偷工減料、釀五死工安意外的不良紀錄，質疑新竹市府把關不力。市府昨晚說明，廠商遴選一切依程序辦理，遺憾不經查證重炒舊案。
新竹棒球場前晚啟用，蔡英文總統還特別陪同民進黨桃園市長參選人林智堅觀看首場開幕戰，球場卻被抓包問題一籮筐。
前天首戰，味全龍隊三壘手劉基鴻被不規則彈跳球打到手指、張祐銘跑壘時滑倒，兩人都是比賽還沒打完就提前傷退；富邦悍將外野手林哲瑄昨晚撲接飛球導致肩膀挫傷，中職全壘打王林智勝昨天賽前也差點變成傷兵，走回休息區下樓梯時踩歪而跌倒，一度痛苦倒地，還好經過防護員診斷無大礙，依舊先發出賽。
據指出，新竹棒球場重建工程獲中央前瞻6.135億元補助，加上市府停管基金興建地下停車場2億多元，歷經六次流標後，2019年初才在第七次招標時標出，經評選由巨佳營造出線；興建過程因增設大轉播螢幕等追加預算，總經費達11.3億元。
但根據球迷和選手反映，地板表面保護漆到處是破洞如「紙糊」、部分座位視野被遮蔽、外野牛棚沒有設計室內通道、投手丘的黏土和紅土比例不對、外野草皮很多小石頭等問題。
高虹安質疑，一個花費12億的球場，當初是如何規畫，怎由有不良紀錄的營造廠商得標？這家廠商過去大多承包政府工程，卻沒有施作專業球場的經驗，更曾偷工減料遭起訴，還在2016年發生重大五死工安意外，球場改建工程預算從3.5億一路追加到近12億。
新竹市議員田雅芳說，不僅統包廠商有不良紀錄，連監造的艾奕康工程顧問公司過去也曾設計台南豆腐渣水利工程。巨佳營造雖在大溪高中工程五死案被判無罪，但判決確實指出廠商有過詐欺、偽造不實勘驗等不良紀錄，質疑市府評選廠商把關不力。
國民黨新竹市長參選人林耕仁說，13日議會市政考察時，就曾當場點出場內地面不平，恐造成球員受傷，顯見市府辦事華而不實、虛有其表。
民進黨新竹市長參選人沈慧虹說，不論是球員、教練及球迷提出的意見都是讓球場更好的回饋，相信新竹市政府會與味全龍隊球團共同改善，讓球員更安全。
新竹棒球場為林智堅任內整修推動重建，卻問題連連甚至出現安全疑慮，23日深夜林智堅在臉書致歉，「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」。
林智堅表示，第一時間知道球場的事情時，就致電給中華職棒會長蔡其昌，向他請教專業的建議，同時新竹市府也和中華職棒聯盟達成共識，要以球員的安全為第一優先改善。
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