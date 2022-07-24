林智堅政績？新竹球場問題一籮筐2天3球員傷

新竹棒球場改建後攝影壕溝低矮，球員接球有可能跌入壕溝，記者也可能遇襲。（記者許正宏／攝影）

斥資近12億元（台幣，下同，約4000萬美元）重建的新竹市立棒球場前晚開幕戰，被球員質疑「糟如古巴 」，開幕兩天就造成三名職業球員受傷。民眾黨新竹市長參選人高虹安更直指，得標廠商巨佳營造曾有偷工減料、釀五死工安意外的不良紀錄，質疑新竹市府把關不力。市府昨晚說明，廠商遴選一切依程序辦理，遺憾不經查證重炒舊案。

新竹棒球場前晚啟用，蔡英文總統還特別陪同民進黨 桃園市長參選人林智堅觀看首場開幕戰，球場卻被抓包問題一籮筐。

味全龍球星林智勝賽前練習時在休息區跌倒，一度痛苦倒地，還好診斷無大礙。（記者蘇志畬／攝影）

前天首戰，味全龍隊三壘手劉基鴻被不規則彈跳球打到手指、張祐銘跑壘時滑倒，兩人都是比賽還沒打完就提前傷退；富邦悍將外野手林哲瑄昨晚撲接飛球導致肩膀挫傷，中職全壘打王林智勝昨天賽前也差點變成傷兵，走回休息區下樓梯時踩歪而跌倒，一度痛苦倒地，還好經過防護員診斷無大礙，依舊先發出賽。

據指出，新竹棒球場重建工程獲中央前瞻6.135億元補助，加上市府停管基金興建地下停車場2億多元，歷經六次流標後，2019年初才在第七次招標時標出，經評選由巨佳營造出線；興建過程因增設大轉播螢幕等追加預算 ，總經費達11.3億元。

但根據球迷和選手反映，地板表面保護漆到處是破洞如「紙糊」、部分座位視野被遮蔽、外野牛棚沒有設計室內通道、投手丘的黏土和紅土比例不對、外野草皮很多小石頭等問題。

高虹安質疑，一個花費12億的球場，當初是如何規畫，怎由有不良紀錄的營造廠商得標？這家廠商過去大多承包政府工程，卻沒有施作專業球場的經驗，更曾偷工減料遭起訴，還在2016年發生重大五死工安意外，球場改建工程預算從3.5億一路追加到近12億。

新竹市議員田雅芳說，不僅統包廠商有不良紀錄，連監造的艾奕康工程顧問公司過去也曾設計台南豆腐渣水利工程。巨佳營造雖在大溪高中工程五死案被判無罪，但判決確實指出廠商有過詐欺、偽造不實勘驗等不良紀錄，質疑市府評選廠商把關不力。

國民黨新竹市長參選人林耕仁說，13日議會市政考察時，就曾當場點出場內地面不平，恐造成球員受傷，顯見市府辦事華而不實、虛有其表。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹說，不論是球員、教練及球迷提出的意見都是讓球場更好的回饋，相信新竹市政府會與味全龍隊球團共同改善，讓球員更安全。

新竹棒球場為林智堅任內整修推動重建，卻問題連連甚至出現安全疑慮，23日深夜林智堅在臉書致歉，「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」。

林智堅表示，第一時間知道球場的事情時，就致電給中華職棒會長蔡其昌，向他請教專業的建議，同時新竹市府也和中華職棒聯盟達成共識，要以球員的安全為第一優先改善。