林智堅出示與陳明通往來Email 強調台大碩論是原創

林智堅說，他是一個善意的資料提供者。（記者葉信菉／攝影）

民進黨 桃園市長參選人林智堅今天針對論文疑雲舉行記者會，對於他就讀台大國發所碩士專班撰寫的論文被指控與另外一位研究生余正煌論文雷同，林智堅今天出示證據。

鄭運鵬說，2016年2月1日電子郵件為證據，可以證明林智堅的論文草稿早於余的論文研究。（記者葉信菉／攝影）

他表示，他的研究設計早於余正煌，且在2016年2月1日之前就寄給指導老師陳明通並收到陳明通回信，隨後2月中旬，陳明通才將林智堅的計畫書草稿和民調 資料提供給余，林智堅將他與陳明通往來的電子郵件及附件內容都交由律師公證，並將提供給台大學術倫理審定委員會。

至於陳明通將林智堅的論文資料提供給余正煌參考，是否有違學術倫理、余是否是抄襲者？林智堅沒有正面回答此問題。

而林智堅論文引用文獻中，為何包含余正煌的論文？林智堅說，他是一個善意的資料提供者，從時間序看得出來，余正煌比他早完成論文寫作，他比較後面，原因是他當時已經擔任市長，市長工作很繁重，但在陳明通指導下，他一直努力想完成，因此在尾端時，也有拿余正煌的論文作為結論參考，但他的論文結論和余完全沒有雷同，基於學術倫理，他還是把余正煌的論文放進引用文獻中。

林智堅也說，他和余論文雷同部分只存在「設計研究」，一本70頁論文中，文字雷同在這個地方，但他設計研究寫作在先，有雷同是因為陳明通認為「對原創的尊重」，如果有上過陳明通的課，都知道陳對論文要求非常嚴謹，包括字型大小及格式。

媒體也問，今天是林智堅針對論文二度舉行說明記者會，是為了止血？最近是否和陳明通溝通？林智堅說，今天不是為了止血，而是讓證據說話，這段期間，最困擾的事情是指控者沒有拿出證據，他為了讓社會大眾能夠釐清，拿出公證的證明，驗證他是原創者。

民進黨桃園市長參選人林智堅出示台大論文寫作時間軸，盼證明論文沒問題。（圖：林智堅辦公室提供）

陪同舉行記者會的立委鄭運鵬表示，今天記者會是用證據來止謗，不是止血，國民黨 從主席朱立倫開始到參選人，用一切手段來攻擊，但林智堅的資料必須花時間整理，林智堅選擇公正公開，也會提供資料給兩個學校的倫理審定委員會參考。

鄭運鵬說，公證內容當然有陳明通的電子郵件，林智堅找到自己的檔案後，還要經過比對，陳明通是熱心指導的老師，無庸置疑，「至於老師拿了林智堅的資料去怎麼使用，大家如果是學生也不方便過問，他指導兩位學生都很專心。」

鄭運鵬說，雷同部分，林智堅寫在前，但余正煌已經畢業，因此結論參考余的內容，很負責任地納入文獻中，余正煌的論文謝詞也有感謝林智堅，林智堅有參考也寫上去，這樣還被國民黨講成是抄襲，就知道是故意的。