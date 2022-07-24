冷眼集／正國會、蘇系心結深 新北能團結？

31--蘇貞昌（左三）的蘇系與林佳龍所屬派系正國會長年角力。(圖：行政院提供)

民進黨 新北市長參選人林佳龍加緊腳步備戰，並向行政院長蘇貞昌請益。林佳龍所屬派系正國會與蘇系向來不對盤，從過去的「蘇游心結」，到兩大派系在新北政壇的長年角力，都凸顯雙方的競爭本質。

黨內觀察，這次選舉，雖有黨主席蔡英文 親自「疏通」，但正國會與蘇系若無法真團結，林佳龍依舊會選得很辛苦。

在蔡英文強烈意志下，林佳龍轉戰新北，蔡英文親自鋪排林的競選團隊架構，蘇系給了林佳龍與正國會十足的面子，新北綠營的團結有了好的開始。然而，正國會與蘇系的恩怨情仇由來已久，上至派系精神領袖游錫堃與蘇貞昌的競合，下至兩派系在新北的角力不斷，這次林佳龍參選新北，兩派系的競合關係再度受到關注。

2007年民進黨總統初選，游錫堃、蘇貞昌、呂秀蓮 與謝長廷都想爭取參選總統，扁支持蘇，盼蘇游搭檔參選，但游堅持參選到底，最終游蘇雙雙敗給謝長廷，謝後來找蘇組成「長昌配」競選正副總統，游蘇關係降至冰點。

2014新北市長選舉，游錫堃初選勝出披戰袍，黨內換游耳語不絕，拱蘇聲浪不斷。資深黨務人士憶往仍替游大抱不平，指當時黨內有心人士放話運作，非常惡劣。選戰落幕，正國會私下對蘇系有無全力挺游，打上問號。風水輪流轉，曾宣誓不選第三次的蘇貞昌，四年前再參選新北，自然繞不過地方實力扎實的正國會。

蘇隨即拜會游，雙方在台北宜蘭同鄉會拜會見面，游在大樓電梯口等待、迎接蘇，蘇游一見面，蘇不好意思地說「還讓你站在這等」，雙方會晤近一小時，游允諾擔任蘇的競總榮譽主委。

這次林佳龍起初堅持不選新北市長，黨內盛傳也是考量「蘇貞昌因素」。正國會與蘇系長年在新北激烈廝殺，但兩派系要選新北市長時，卻也都要向宿敵「低頭」，上次是蘇游「破冰」，這次變成林佳龍必須向蘇貞昌「請益」，雙方角色互換；只能說政治情勢變化快速，政壇沒有永遠的朋友，但也沒有永遠的敵人。