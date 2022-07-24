「行政不中立」 蘇貞昌再拒入龍團隊 藍酸黑色幽默

民進黨新北市長參選人林佳龍(左)23日到頂泰山巖贈匾。預計陪同出席的立委蘇巧慧取消行程。(本報資料照片)

民進黨 新北市長參選人林佳龍積極爭取行政院長蘇貞昌擔任他競總榮譽職，卻傳出碰了「軟釘子」。林昨日否認碰軟釘子，強調蘇是他最大靠山。但蘇貞昌昨回應說，輔選天經地義，但過去沒有行政院長在當競選團隊榮譽主委的前例，容易被質疑行政不中立。形同再次拒絕林的邀請。

本報系聯合報報導，蘇貞昌婉拒林佳龍競選總部主委或榮譽主委等職，引發政壇揣測，蘇貞昌說，不希望被質疑行政不中立，而林佳龍以前閣員身分願意投身地方選舉，他對林佳龍的能力及各方面很有信心，已約請新北市公職人員及地方議員，一起為林佳龍助選。

不過，林佳龍昨到頂泰山巖贈匾，原定由蘇系立委蘇巧慧、吳秉叡陪同，但競辦一早更新資訊，蘇巧慧不出席，改由蘇系立委張宏陸陪同。競辦總幹事吳秉叡說，可能是通知誤植造成誤會。

針對被外界解讀蘇貞昌給了「軟釘子」，林佳龍表示，「蘇貞昌是我最大靠山」，蘇貞昌有說一定會幫他宣傳，但沒有討論具體職務安排，且蘇貞昌的角色已超過任何職位安排，是民進黨大家長，擔任桶箍，團結黨內外跟社會人士。

林佳龍說，競選團隊一周內就組合完成，因為新北這仗不是林佳龍或民進黨的事，而是整個執政團隊的事。他也有邀請蘇貞昌栽培的人才擔任團隊人員，包含民進黨秘書長林錫耀、蘇巧慧及張宏陸等，在蘇貞昌的基礎加速前進團結勝選。

台北中國時報報導，國民黨 新北市議員葉元之酸從蘇貞昌嘴巴聽到「行政中立」四個字，有種黑色幽默感，蘇就是最不行政中立的人，蘇系跟正國會不合是公開的祕密，蘇也怕林在新北選太好，會威脅到蘇巧慧接班布局，當然不會全力幫林佳龍。