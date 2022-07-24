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「行政不中立」 蘇貞昌再拒入龍團隊 藍酸黑色幽默

台灣新聞組╱新北24日電
民進黨新北市長參選人林佳龍(左)23日到頂泰山巖贈匾。預計陪同出席的立委蘇巧慧取消行程。(本報資料照片)
民進黨新北市長參選人林佳龍(左)23日到頂泰山巖贈匾。預計陪同出席的立委蘇巧慧取消行程。(本報資料照片)

民進黨新北市長參選人林佳龍積極爭取行政院長蘇貞昌擔任他競總榮譽職，卻傳出碰了「軟釘子」。林昨日否認碰軟釘子，強調蘇是他最大靠山。但蘇貞昌昨回應說，輔選天經地義，但過去沒有行政院長在當競選團隊榮譽主委的前例，容易被質疑行政不中立。形同再次拒絕林的邀請。

本報系聯合報報導，蘇貞昌婉拒林佳龍競選總部主委或榮譽主委等職，引發政壇揣測，蘇貞昌說，不希望被質疑行政不中立，而林佳龍以前閣員身分願意投身地方選舉，他對林佳龍的能力及各方面很有信心，已約請新北市公職人員及地方議員，一起為林佳龍助選。

不過，林佳龍昨到頂泰山巖贈匾，原定由蘇系立委蘇巧慧、吳秉叡陪同，但競辦一早更新資訊，蘇巧慧不出席，改由蘇系立委張宏陸陪同。競辦總幹事吳秉叡說，可能是通知誤植造成誤會。

針對被外界解讀蘇貞昌給了「軟釘子」，林佳龍表示，「蘇貞昌是我最大靠山」，蘇貞昌有說一定會幫他宣傳，但沒有討論具體職務安排，且蘇貞昌的角色已超過任何職位安排，是民進黨大家長，擔任桶箍，團結黨內外跟社會人士。

林佳龍說，競選團隊一周內就組合完成，因為新北這仗不是林佳龍或民進黨的事，而是整個執政團隊的事。他也有邀請蘇貞昌栽培的人才擔任團隊人員，包含民進黨秘書長林錫耀、蘇巧慧及張宏陸等，在蘇貞昌的基礎加速前進團結勝選。

台北中國時報報導，國民黨新北市議員葉元之酸從蘇貞昌嘴巴聽到「行政中立」四個字，有種黑色幽默感，蘇就是最不行政中立的人，蘇系跟正國會不合是公開的祕密，蘇也怕林在新北選太好，會威脅到蘇巧慧接班布局，當然不會全力幫林佳龍。

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