數位中介法限縮言論自由爭議大 在野促撤回

數位中介法質疑點

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由的反彈聲浪。昨天民眾黨、國民黨 、時代力量齊聲要求NCC撤回法案重新擬定，民眾黨更批此法猶如「1450」檯面化，恐成為執政黨擴權、網軍治國來源。對此民進黨 反批，法案若退回有如自我限縮立法權，「既不負責又荒謬」。

NCC 6月29日公告首個網路監理法令「數位中介服務法」草案，市占超過10%列為「指定線上平台服務提供者」，包括Dcard、Meta（臉書）、YouTube等知名平台都納管，違者最高罰台幣千萬元，引發輿論質疑箝制網路言論自由。

民眾黨昨天舉行記者會強調，歐盟 制定相關法案，是為打擊非法產品及服務、恐怖主義內容等非法仇恨言論，但台灣立法草案對納管行為定義不明，全數交由主管機關認定，賦予行政機關限縮言論自由、封網斷網的權力，嚴重違反比例原則，將使網路民主倒退。

民眾黨主張NCC收回草案，重新擬定符合歐盟「數位服務法（DSA）」精神的數位治理法案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗也認為，「數位中介服務法草案」管制網路，儼然走向共產威權，國民黨團要求退回，若草案送進立院，一定強力杯葛。他說，NCC早已淪為民進黨的附隨組織，國民黨已不只一次要求主委陳耀祥下台，這部草案更像是民進黨想強化網軍，就算民進黨護航通過，國民黨也會列為重點杯葛法案。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華說，面對中共各種錯假訊息攻擊下，台灣的確該設法處理，但NCC提出的數位中介服務法恐怕不是適切的解方，除了箝制言論自由，法規設計也太過強調由上而下管理。

陳椒華建議，NCC應彙整各界疑慮，妥適修正溝通，取得共識後再送行政院，若以目前版本強行通過，恐怕將引起相當嚴重的政治反彈。

民眾黨立委蔡壁如表示，依據NCC在公共政策網路參與平台上的草案意見徵詢，截至前天中午有501位反對，比率高達98%，民眾擔心言論自由受到限制，NCC卻無動於衷，蔡政府簡直是橫柴入灶、掩耳盜鈴。