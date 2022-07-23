藍委：林智堅也抄陳明通論文 多處相似

國民黨立法院黨團表示，民進黨桃園市長參選人林智堅，抄襲國安局長陳明通和研究者楊喜慧、陳政一、鄭龍水等人的期刊論文。(圖：國民黨立法院黨團提供)

民進黨 桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，國民黨 立法院黨團今舉行記者會表示，林智堅在台大國發所的碩士論文，有許多地方抄襲國安局長陳明通和研究者楊喜慧、陳政一、鄭龍水等人的期刊論文。

國民黨立法院黨團表示，民進黨桃園市長參選人林智堅，抄襲國安局長陳明通和研究者楊喜慧、陳政一、鄭龍水等人的期刊論文。(圖：國民黨立法院黨團提供)

國民黨立委費鴻泰指出，林智堅台大碩士論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」，在研究方法部分抄襲陳政一、楊喜慧、陳明通刊登在2016年遠景基金會季刊的論文三處，共抄了187字。

費鴻泰說，同樣也是研究方法部分，抄襲鄭龍水、楊喜慧和陳明通2016年刊登在中國大陸研究期刊的論文三處共167字。而民調 資料部分，則和陳明通、楊喜慧在選舉研究期刊2016年論文的資料一樣，有112字相同。

費鴻泰指出，自己就在大學開課教研究方法論，研究方法要有十個字以上一樣，基本上很難出現，林智堅論文多處和陳明通等人期刊相似，就是用抄的。

國民黨團總召曾銘宗指出，林智堅近日回應論文事件說「若有不法歡迎來告」，國民黨一定會完成他的心願，林智堅中華大學的碩士論文抄襲竹科研究報告，依法已侵害竹科的著作權和智財權，雖然國民黨不是當事人無法提告，但一定會督導、要求科技部向林智堅提告，保障納稅人的權益。